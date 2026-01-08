Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке к внесению в нижнюю палату парламента новых законопроектов, касающихся миграционной политики. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

В частности, в Госдуму будет внесен законопроект о сокращении обязательного срока прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранцев, которые прибывают в Россию на срок более трех месяцев.

Кроме того, планируется обязать медицинские организации направлять в МВД информацию об оформленных заключениях, а в Роспотребнадзор — о наличии у иностранного гражданина инфекционного заболевания «в целях его оперативной депортации».

Как рассказал Володин, также предполагается введение административного наказания для иностранцев за отказ от прохождения медосвидетельствования. За это правонарушение будет предусмотрен штраф с возможностью выдворения по решению суда.

Вместе с этим планируется ужесточить уголовную ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний, которые могут представлять опасность для окружающих.

Предлагаемые меры «направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности», заключил Володин.

В настоящий момент все иностранцы, которые хотят получить разрешение на работу, временное проживание или вид на жительство в России, обязаны проходить медосвидетельствование. Согласно приказу Минздрава №1079н от 19.11.2021 года, иностранных граждан проверяют на наличие в организме наркотиков и опасных для окружающих заболеваний — ВИЧ, сифилис, лепра и туберкулез. Медосвидетельствование необходимо пройти в течение 30 дней, если иностранец приехал в страну для трудовой деятельности. Если указанные цели иные, срок составляет 90 дней.

Ранее зампред Госдумы Ирина Яровая заявила о необходимости проверять иностранцев на наличие гепатита C. По ее словам, заболевание «имеет опасное числовое значение с точки зрения возможности привнесения на территорию России».

Минздрав предложил с 1 марта 2026 года проверять иностранцев на наличие хронических вирусных гепатитов B и C и других вирусных гепатитов. В пояснительной записке к проекту указано, что меры коснутся иностранных граждан, приезжающих в Россию для трудоустройства, лиц без гражданства, а также тех, кто подал заявление о предоставлении убежища или статусе беженца.