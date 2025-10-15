Министерство здравоохранения предложило с 1 марта 2026 года брать анализы на гепатиты B и C у тех, кто подал заявление на признание беженцем или запросил временное убежище на территории России. Соответствующий документ ведомства размещен на сайте проектов нормативных правовых актов, обратили внимание «Ведомости».

Согласно проекту, иностранные граждане, въезжающие в Россию, будут сдавать анализы на наличие хронических гепатитов A и B, а также на определение антител к гепатиту D. В пояснительной записке к документу указано, что изменения вносят для «совершенствования организационных основ и порядка проведения медицинского освидетельствования беженцев и лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации», а также для членов их семей.

Сейчас медицинскую комиссию обязаны проходить все иностранцы, прибывающие на территорию России, желающие трудоустроиться, оформить разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца или получить свидетельство о временном убежище.

Их проверяют на наркотические вещества и заболевания, опасные для окружающих — ВИЧ, сифилис, лепра, туберкулез, говорится в приказе Минздрава №1079н от 19.11.2021 года. В выдаче медицинского заключения могут и отказать, если по перечисленным анализам или по результатам других исследований и осмотров найдут отклонения.

Если иностранный гражданин прибыл в Россию для трудовой деятельности, ему необходимо пройти медосвидетельствование в течение 30 дней, при наличии других целей — срок составляет 90 дней с момента въезда.

В феврале 2025 года зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая предложила предложила проверять мигрантов на наличие гепатита С.

«Это заболевание сегодня имеет распространение и имеет опасное числовое значение с точки зрения возможности привнесения на территорию России», — говорила Яровая.

Тогда же она добавила, что необходимо ужесточить ответственность для тех, кто помогает мигрантам подделать документы о прохождении медосвидетельствования. По ее словам, стоит выделить это нарушение в отдельный состав преступления.

В январе текущего года Минздрав также предложил ввести штрафы для врачей, которые нарушают порядок медосвидетельствования иностранцев и лиц без гражданства.

В пояснительной записке указывали, что штрафы на физлиц составят от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц — от 250 тыс. до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.