Комиссия Госдумы по миграционной политике подготовила проект поправок, предусматривающих «системные изменения» в законодательстве о защите здоровья россиян путем «недопущения завоза в страну опасных инфекционных заболеваний». Об этом 17 февраля заявила зампред нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»).

По ее словам, этот законопроект будет «в короткие сроки» внесен на рассмотрение в качестве межфракционной инициативы, как только пройдет согласование в профильных ведомствах.

Яровая назвала «сбережение здоровья» россиян чувствительной темой и напомнила, что в федеральном законодательстве уже предусмотрены «прямые ограничения по инфекционным заболеваниям» и обязательное тестирование въезжающих в Россию иностранцев на эти болезни.

«Мы предлагаем расширить этот перечень, добавить в него гепатит С, исходя из того, что это заболевание сегодня имеет распространение и опасное числовое значение с точки зрения возможности привнесения на территорию Российской Федерации», — заявила депутат Госдумы.

Кроме того, по словам Яровой, авторы законопроекта считают необходимым ужесточить ответственность для тех, кто помогает мигрантам получить поддельные документы о медицинском освидетельствовании, — выделить это нарушение в отдельный состав преступления.

«Мы стояли и стоим на позиции о том, что необходимо перераспределять усилия государства с точки зрения затрат на пресечение преступной деятельности на профилактику, на недопущение — это самые эффективные способы противодействия нелегальной миграции, когда процедуры и правила не позволяют совершать правонарушение, а, следовательно, не позволяют причинять ущерб законным правам и интересам граждан Российской Федерации», — подчеркнула Яровая.

В целом, по ее словам, вносить коррективы предлагается не только в законы, но и в подзаконные акты на уровне правительства. «Мы предложили более 20 изменений в законодательство, которые будут носить взаимоувязанный характер», — рассказала зампред Госдумы.

Яровая также сообщила о внесении изменений в проект постановления Рособрнадзора об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка для приема в российские школы. Недавно депутат от КПРФ Михаил Матвеев на пленарном заседании возмутился по поводу того, что надзорное ведомство в сфере образования установило порог сдачи теста на 30-процентной отметке, которая эквивалентна «двойке» по пятибалльной системе.

По словам Яровой, 17 февраля глава Рособрнадзора доложил, что поступившие от депутатов замечания были «приняты к исполнению», и в проект приказа о тестировании внесены изменения. В ближайшее время обновленный документ должен быть представлен в Госдуму для изучения и обсуждения.

«Внесены изменения, и мы в настоящее время ожидаем новые проекты документов. Они будут обсуждаться профильным комитетом Государственной думы по просвещению, и по итогам мы можем с полной уверенностью говорить о том, что правительство услышало замечания Государственной думы», — сообщила Яровая.

Расширение перечня инфекционных заболеваний, тесты на которые иностранные граждане обязаны сдавать при въезде в Россию, в Госдуме анонсировали еще в сентябре 2024 года в рамках ужесточения миграционной политики. Тогда Яровая говорила, что в этот список планируется включить не только гепатит С, но и вирусный гепатит В.