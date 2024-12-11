Закон о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка Госдума единогласно приняла во втором и в третьем чтениях, передает корреспондент RTVI. Изначально система голосования высветила «против» голос депутата Олега Нилова из СРЗП, однако он заявил, что нажимал «за».

«Вот в этой электронной системе скрываются такие какие-то дьявольские истории. Поэтому мой голос «за» двумя руками», — сказал Нилов. В итоге засчитано, что закон принят единогласно.

Согласно принятому закону, иностранные граждане принимаются на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории Российской Федерации.

Кроме того, в федеральном законе «Об образовании в РФ» прописывается, что иностранные граждане принимаются в школы «при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ».

Порядок проведения такого тестирования установит Минпросвещения России.

«Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не будут допущены до освоения указанных образовательных программ», — следует из закона.

При обсуждении во втором чтении Госдума отклонила поправки первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина согласно которым, в частности, «лица, не прошедшие тестирование… допускаются к освоению образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в случае успешного освоения дополнительной общеобразовательной программы по изучению русского языка в объеме, достаточном для освоения указанных образовательных программ, на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации».

Поправка позволяла по сути ввести дополнительную подготовку для детей, пояснил Затулин во время дискуссии.

«Школа, на мой взгляд, это не только место для образования, но и для воспитания. Если мы не согласны их пускать в школы, то мы предоставляем их улице. Вот об этом я говорю», — привел аргумент Затулин.

Возможность и целесообразность освоения дополнительных программ, которые могли бы обеспечить успешное прохождение тестирования и дальнейшее освоение образовательных программ не исключается законопроектом, заявила в ответ глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.

«Никакого запрета нет и не навязывается. Намеренно предлагается диспозитивный подход осуществить мягкое эффективное регулирование данного вопроса на уровне профильных ведомств, а также регионами самостоятельно, с учетом остроты проблемы в каждом конкретном субъекте Российской Федерации и, исходя из потребности в ее решении», — сказала Белых.

Власти Российской Федерации в лице Министерства просвещения, Рособрнадзора создадут дополнительные инструменты для решения этого вопроса, заверила со своей стороны вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Этот закон не про запреты, сказала журналистам глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Слова «запрет» нет в законе. Вообще, этот законопроект про то, чтобы наши дети учились в школах, где все говорят, пишут и читают на нашем родном государственном русском языке», — отметила она.

Закон о том, чтобы соблюдали наши законы, наши традиции, «все это соблюдали и также готовили своих детей — об этом закон», подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Что касается детей, которые хотят поступить учиться. Вся мировая практика построена на том, что прежде чем приходишь в учебное заведение, ты выучил язык страны, куда приехал. Вся. И в Америке, которую стандартом считают, и Англии. Учите, учите. Масса курсов есть, платные они все», — добавил Володин.

Вместе с тем перевести всех мигрантов на платное обучение предложил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в разговоре с RTVI.

«Вообще надо перевести всех на платное образование. Пусть работодатель платит, пусть посольство платит, пусть родители платят, а деньги направить на то, чтобы учителям доплачивать за то, что они несут повышенную нагрузку и так в неспокойной обстановке обучая наших детей», — заявил депутат.

После одобрения Совфедом и подписи президента закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года.