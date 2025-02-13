В Госдуме раскритиковали проект приказа Рособрнадзора, согласно которому при сдаче теста на знание русского языка достаточно будет набрать 30%. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что документ «абсолютно противоречит духу и норме закона».

«Задумайтесь: при десятибалльной шкале 30% — это в лучшем случае двойка. Получается формализм, фикция. Мы говорим о том, что ребенок должен знать русский язык и в школе не испытывать стресса, не создавать проблемы для других детей. Подзаконный акт издается абсолютно противоречащий духу и норме закона», — сказал Володин.

Он дал указание рабочей группе, занимающейся анализом законодательства в области безопасности и миграционной политики, изучить этот вопрос вместе с кабмином. Глава рабочей группы Ирина Яровая назвала ситуацию «вопиющей», пообещав пригласить для обсуждения происходящего представителей Рособрнадзора и Минпросвещения.

Возглавляющий комитет по региональной политике Михаил Матвеев заявил, что документ Рособрнадзора обнуляет усилия депутатов и их работу по наведению порядка в сфере миграции, отметив, что порог в 30% называется ведомством «успешным и достаточным».

«При пятибалльной системе 30% — это двойка. “Неудовлетворительно” называется эта оценка. А “удовлетворительно” — это, по крайней мере, 60%», — добавил он.

Закон о запрете приема в школу детей иностранцев, не прошедших тестирование по русскому языку, был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2024 года. Он вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Согласно принятому закону, иностранцы принимаются на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения в России. Кроме того, они принимаются в школы «при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка». Порядок проведения такого тестирования установит Минпросвещения России.