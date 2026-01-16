В Госдуму внесены три комплексных законопроекта, направленных против нелегальной миграции и в защиту здоровья граждан России, сообщила журналистам их соавтор, вице-спикер палаты и глава межфракционной парламентской комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая.

Законопроекты касаются вопросов, связанных с документальным подтверждением безопасности здоровья прибывающих в Россию трудовых мигрантов, а именно сопровождения, контроля и достоверности, сказала депутат. Она отметила, что уже на этапе внесения инициатива объединила 427 парламентариев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что законопроекты в сфере миграционной политики планируется рассмотреть в приоритетном порядке. Сейчас они направлены в профильные комитеты — по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и по государственному строительству и законодательству.

Проекты новых законов были разработаны по поручению Володина в рамках общей Стратегии национальной безопасности. Ранее их без замечаний одобрили правительство, Верховный суд и все правоохранительные органы и ведомства, рассказала Яровая. По ее словам, это отражает результат проведенной «большой работы». В числе авторов трех новых законопроектов — более 420 депутатов во главе с с самим Володиным. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в России», в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и ряд других законов.

«Оперативная депортация»: новые меры контроля

Вице-спикер напомнила, что законы уже запрещают находиться в России с фиктивными документами при наличии опасных инфекционных заболеваний. Новые законопроекты призваны обеспечить, чтобы этот запрет был реальным, для этого вводят механизмы дополнительного контроля и сопровождения.

«А именно — мы убираем посредников и делаем обязательным проведение медосвидетельствования исключительно уполномоченной регионом медорганизацией и за счет средств иностранных граждан. Мы сокращаем с 90 до 30 дней и делаем обязательным ежегодное прохождение медосвидетельствования для всех иностранных граждан, приехавших в нашу страну более чем на три месяца», — перечислила Яровая.

Кроме того, законопроекты повышают статус значимости и защищенности документов медосвидетельствования и контроля за их появлением и использованием, продолжила она. С этой целью заключения врачей переводятся в электронную форму и должны обязательно размещаться в Единой информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Также новые законопроекты требуют, чтобы эти медицинские заключения обязательно направлялись в МВД, «в том числе для оперативного принятия решения о выдворении при выявлении факта употребления наркотиков», указала Яровая.

«В случае выявления у иностранного гражданина инфекционного заболевания на любом этапе оказания медуслуг, а не только при медицинском освидетельствовании, медорганизация будет незамедлительно информировать Роспотребнадзор для алгоритма оперативной депортации иностранного гражданина», — сообщила депутат.

Лишение свободы за поддельную справку

Поскольку легальность пребывания в России подтверждается лишь при безусловном соблюдении требований о статусе здоровья, законодатели повышают ответственность для «уклонистов», а также вводят новые меры, рассказала Яровая.

Так, по ее словам, штрафы за уклонение от медосвидетельствования более чем 12 раз повысятся до 25-50 тыс. рублей с возможностью выдворения на усмотрение суда.

За неуплату штрафа в срок впервые вводится ответственность — «как дополнительный дисциплинирующий фактор и мера, гарантирующая безопасность», сообщила вице-спикер Госдумы.

«Принципиально важно, что за нарушение порядка проведения медосвидетельствования иностранных граждан мы устанавливаем административную ответственность, штраф — от 300 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности от 14 до 90 суток. Наша задача сделать невыгодным злоупотребления и повысить контроль внутри организаций за процедурами медицинского освидетельствования», — заявила она.

За изготовление и оборот поддельных документов об отсутствии опасных инфекционных заболеваний законодательно устанавливается самостоятельная и повышенная уголовная ответственность, продолжила Яровая.

В частности, за использование поддельной медсправки будет грозить наказание вплоть до лишения свободы на четыре года со штрафом от 500 тыс. до 1 млн. рублей.

«При этом впервые мы вводим квалифицирующие признаки, повышающие ответственность за подделку или использование медсправки, если это совершается с использованием интернета или служебного положения. В случае, если это повлекло массовое заражение людей, будет возможно лишение свободы до 8 лет», — сообщила глава комиссии по вопросам миграционной политики.

«Прозрачное медосвидетельствование»

Подводя итог, Яровая высказала мнение, что новые меры «повлияют на профилактику и упреждение преступлений», повысят «уровень недопущения злоупотреблений при проверке состояния здоровья иностранных лиц и выдаче медицинских документов».

«Мы повышаем уровень оперативности реагирования правоохранителей, давая возможность через обмен информации фактически незамедлительно реагировать на опасные ситуации, обеспечивая защиту жизни и здоровья граждан. Мы пресекаем незаконную деятельность посредников, серьезно повышая ответственность и вводя процедуры контроля через электронную систему», — перечислила она.

Вице-спикер добавила, что требование к российским субъектам сформировать закрытый перечень уполномоченных организаций станет, по ее оценке, «эффективной мерой контроля и ответственности самих уполномоченных органов за комфорт и безопасность жителей регионов».

«Позиция Государственной Думы в том, что все процедуры медосвидетельствования иностранных граждан должны быть прозрачными и иметь безупречный уровень достоверности», — заключила Яровая.

«Должны знать наш язык и соблюдать законы»

В свою очередь спикер Вячеслав Володин заявил, что «совершенствование миграционной политики и противодействие нелегальной миграции — одно из ключевых направлений в работе Государственной Думы».

Он напомнил, что с 2024 года депутаты приняли 21 закон в этой сфере, большинство из которых инициировали сами.

«Принятые меры принесли результаты: по данным правоохранительных органов, в третьем квартале 2025 года на 16,5% увеличилось число пресеченных правонарушений в сфере миграции. Выдворены 19 тысяч иностранцев, в отношении более чем 1 300 человек принято решение о прекращении приобретенного ими российского гражданства», — привел данные Володин.

Новые законопроекты, по его словам, будут способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере и повышению безопасности жизни и здоровья россиян.

«Те, кто приезжает в Россию, должны знать наш язык, культуру и историю, неукоснительно соблюдать законы, выполнять установленные требования и обязательства», — подытожил спикер Госдумы.