В апреле коммунисты представят Мигрантский кодекс, сообщил RTVI депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. По его словам, документ будет учитывать различия в правах граждан России и мигрантов. Также он предложил вернуть в паспорта графу «национальность».

«Фактически переселение народов создает очень много конфликтных ситуаций. Мы видим, что зачастую отсутствие роста зарплаты, повышение производительности труда связано с тем, что капитализм использует миграцию как определенный клапан для завоза масс людей из Средней Азии для получения сверхприбыли. В этой связи Мигрантский кодекс является насущной потребностью законодательства, и в апреле он будет представлен и опубликован», — сказал Матвеев.

По его мнению, Мигрантский кодекс должен предоставлять разные права гражданам России, которые здесь родились и тем, кто прибыл в страну.

«На мой взгляд, сейчас объективно во всем мире наступает момент ревизии концептуальных подходов к правам человека в рамках национальной безопасности и вопросов национальных интересов. Я не буду приводить пример господина Трампа, который полностью ломает эти подходы, но очевидно, что многие принципы, которые были заложены, в том числе в российскую Конституцию и в российское законодательство в начале 1990-х годов с позиции прав человека, глобализма, либерализма, толерантности и так далее, на данный момент показали не просто свою неэффективность, а то, что они стали работать в противоположную сторону», — отметил депутат.

Матвеев заявил, что, как модератор работы над кодексом, он намерен «привлечь максимально широкий круг экспертов различного спектра, которые должны быть объединены общей заботой о национальной безопасности страны».

«Сейчас задача — создать документ, который будет определять разный объем прав в стране для граждан России и привлеченных трудовых ресурсов, привлекаемых из-за границы, и переселенцев, которые сюда переезжают в поисках лучшей доли», — пояснил парламентарий.

Ценз оседлости и графа «национальность»

Матвеев предложил расширить права мигрантов на основе «ценза оседлости», уже существующего в законодательстве для некоторых государственных должностей. Он также привел примеры регионов, которые, например, предоставляют приехавшим в Россию жилищные сертификаты после определенного срока проживания в субъекте РФ.

«А введение материнского капитала привело к тому, что он начал не стимулировать рождаемость у российских женщин, а способствовал массовому переселению из Средней Азии. Причем изначально нормы закона работали так, что можно было приехать с пятью детьми и на всех получить материнский капитал», — напомнил он.

Также Матвеев выступил за возвращение в паспорт графы «национальность».

Сейчас действует положение Конституции РФ, согласно которому никто не может быть принужден к указанию своей национальности.

«В 90-е это звучало очень прогрессивно, особенно с учетом того, что в отношении лиц ряда национальностей были определенные предрассудки. И вот, казалось, принято такое простое решение: скрыть национальность человека, чтобы его никто не травил, не дразнил и не обзывал в рамках концепции борьбы с русофобией, антисемитизмом, туркофобией — чем угодно», — отметил депутат.

Однако на практике в ведомственной статистике правоохранительных органов исчезла графа «национальность» преступников, сказал парламентарий.

В результате работать с таким понятием, как этническая преступность, стало если не невозможно, то очень трудно, подчеркнул Матвеев, уточнив, что в лучшем случае следователи выясняют национальность преступника с точки зрения необходимости переводчика. Между тем понятие этнической преступности никуда не делось, но практика привела к тому, что истинное положение скрывается, убежден он.

«Кроме того, мы дошли сейчас до ситуации, когда мы провозглашаем, что у нас страна многонациональная, но доказать это научными методами мы не можем. Это приводит к тому, что национальная политика в стране начинает вестись в очень странных форматах», — рассуждает Матвеев.

«Полная фигня» и никабы

Одна из главных проблем в законодательном регулировании миграции — это «ложный крен в сторону того, что можно решить проблемы напряженности в обществе путем борьбы за качество миграционного потока, не занимаясь борьбой с количеством миграционного потока», отметил депутат Госдумы.

По его мнению, знание русского языка «не дает знака равенства с готовностью интегрироваться в наше общество».

«Поэтому упор на то, чтобы все мигранты знали русский язык, чтобы они книжки какие-то читали, знали, кто такой Пушкин, Лермонтов, я считаю полной фигней. Есть масса примеров не просто русофобов и антисоветчиков, но людоедов буквальных, нацистов, террористов, которые прекрасно говорили на русском языке, начиная с советского офицера Джахара Дудаева и заканчивая лидерами всяких народных фронтов Прибалтики, Средней Азии, Закавказья, которые возглавляли русофобские погромы и резню русских в девяностые годы. Они все были выпускниками советских школ, везде висели портреты Пушкина, Лермонтова и дедушки Ленина», — сказал Матеев.

В связи с этим, уверен депутат, все меры в законодательстве «должны сводиться — прямо или косвенно — к снижению объемов переселения в страну на постоянное место жительства мигрантов».

Кроме того, Матвеев рассказал, что депутаты фракции КПРФ в ближайшее время намерены внести в Госдуму законопроект, направленный на противодействие этническим и полиэтническим анклавам.

Еще один законопроект касается обязанности всех въезжающих в страну мигрантов приобретать полис медицинского страхования. Парламентарий подчеркнул, что это нужно для того, чтобы «не выносить бюджеты наших учреждений» (экстренная помощь сейчас оказывается бесплатно в том числе иностранным гражданам даже при отсутствии полиса ОМС — прим. RTVI).

Третий законопроект — о запрете сокрытия лица в общественных местах, включая никабы.