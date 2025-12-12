Обучение детей иностранцев родным языкам на территории РФ — это дело диаспор и тех стран, откуда они приезжают, но в самой России не готовы обеспечивать это за бюджетный счет, заявила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Так она прокомментировала слова спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина о том, что в республике думают над тем, как организовать обучение родным языкам для детей и внуков узбеков, таджиков, казахов и киргизов.

Останина согласилась, что дети не должны забывать язык своих родителей. В России, помимо государственного русского языка, во всех национальных республиках в школах также обязательно изучаются национальные языки, отметила она.

Такой подход Останина назвала правильным. В многонациональной и многоязычной стране, какой является Россия, необходимо сохранить все языки, на которых разговаривали предки населяющих ее народов, в том числе малочисленных, пояснила депутат.

«Но это наши родные языки здесь, внутри страны. Остальное — это забота уже правителей тех стран, откуда приехали эти граждане, и их семьи. Это дело уже диаспор внутри России, это дело тех руководителей государств, откуда приезжают к нам мигранты вместе со своими детьми», — сказала она.

Если они захотят организовать такое обучение за свой счет, в России не будут этому препятствовать, рассуждает Останина.

«Есть диаспора, есть родительский комитет — пожалуйста, пусть организовывают это за свой счет. Но за бюджетный счет мы просто не сможем обеспечить всем сохранение языков государств, откуда приехали к нам мигранты», — сказала глава комитета Госдумы.

Она напомнила, что только в двух странах СНГ русский язык имеет особый статус: в Беларуси он носит статус государственного, а в Казахстане — официального. В некоторых государствах документы издаются или дублируются на русском языке.

«Танго танцуют двое. <…> Посмотрите, страны, откуда приезжают к нам многочисленные мигранты в поисках лучшей жизни. Мне искренне жаль, потому что приезжают они в основном для того, чтобы найти работу и выжить. Их граждане не готовы [находиться в России] с точки зрения знания культурных особенностей, национальных особенностей, языковых особенностей», — посетовала Останина.

«Они тоже переживают»: что сказал спикер парламента Татарстана

Фарид Мухаметшин, который также занимает должность председателя Ассамблеи народов Татарстана, выступил 11 декабря на заседании Совета при главе республики по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Он рассказал об «огромном количестве» трудовых мигрантов в ресгионе, «которых надо принять, адаптировать и включить в нашу общественно-политическую и трудовую деятельность».

Отчитываясь о работе на этом направлении, спикер Госсовета Татарстана подчеркнул, что среди вопросов, поднимаемых мигрантами, нет таких, где им отказались бы пойти навстречу.

«Находим решения, возможности. Вот изучение русского, татарского языков хорошо поставлено <…>. Но сегодня уже ветераны, которые живут в нашей республике, узбеки, таджики, казахи, киргизы, поднимают вопросы об обучении родному языку своих детей и внуков», — сообщил Мухаметшин.

Он заявил, что хотя власти считают первостепенным обучение русскому и татарскому языкам, этот запрос они тоже готовы поставить на рассмотрение.

«Мы сейчас думаем над этим, как лучше можно это организовать. Они тоже переживают за то, что их дети плохо пишут, плохо разбираются на своих родных языках, лучше знают русский или татарский язык — те, которые родились и выросли в Татарстане», — сказал спикер Госсовета республики.

Мухаметшин заключил, что в целом Татарстан может гордиться тем, что в регионе нет проблем и серьезных конфликтов «на почве многоязычия, многокультурия».

«Надо им еще национальную историю преподавать»: реакция в России

Слова Мухаметшина вызвали критику со стороны журналистов. Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), главред ИА Регнум Марина Ахмедова высказала мнение, что готовность обучать детей мигрантов родным языкам в России — это все равно что «своими руками разрушать процесс ассимиляции».

«Я понимаю, когда государство вкладывается в сохранение языков коренных народов России. Но зачем ему вкладываться в развитие языков других стран? <…> Если они хотят знать лучше узбекский или таджикский, им нужно жить в Узбекистане или Таджикистане. Если же для их родителей так важен родной язык, то пусть обучают ему из собственных средств», — написала она в своем телеграм-канале.

Похожими рассуждениями поделился замгендиректора по радиовещанию ВГТРК, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

«Как я понимаю, слово “интеграция” господину Мухаметшину не известно. <…> Если люди хотят сохранять свой язык и традиции, приехав на заработки в Россию, то они могут делать это в семье. Если их беспокоит потеря национального языка, больше чем уважение российских законов и традиций (татарских в том числе), то им лучше оставаться дома, на Родине, и никуда не ехать», — написал он.

Ведущий телеканала «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил «не останавливаться» на языках стран, откуда приезжают мигранты.