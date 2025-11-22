Только 19% детей иностранцев смогли поступить в российские школы, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он уточнил, что речь идет о тех, кто предъявил пакет необходимых документов и сдал экзамен по русскому языку.

«После двух требований <…> около 19% детей смогли поступить в школы. То есть документы у них нормальные и экзамен они сдали», — сказал Музаев.

Рособрнадзор провел всероссийское совещание, на котором запросил у регионов с наибольшим числом заявок от иностранных граждан информацию об их практике тестирования и зачисления детей в учебные учреждения, добавил Мурзаев. Он отметил, что организация начинает изучать ситуацию с адаптацией детей иностранцев в школах и анализировать изменения в работе учителей.

Согласно принятому в прошлом году закону, с 1 апреля 2025 года дети иностранных граждан проходят тестирование на знание русского языка для приема в российские школы. Для первоклассников предусмотрена только устная часть экзамена, а со второго класса добавляются письменные задания, включая чтение и письмо. При положительном результате тестирования ребенка зачисляют в образовательное учреждение. В случае неуспешной сдачи дается возможность повторно пройти тестирование через три месяца с другими заданиями. Если ребенок снова не сдаст экзамен, его родителей могут оштрафовать за невыполнение обязанностей по получению детьми общего образования.

Как следует из данных Рособрнадзора, из 23,6 тыс. детей с иностранным гражданством, подавших документы в российские школы в период с апреля по август, лишь 8,2 тыс. были допущены к тестированию. У остальной части возникли проблемы с тестированием или подтверждением законности пребывания в России. В то же время, по данным Минобрнауки, около трети приехавших в страну иностранцев не могут сдать экзамен по русскому языку с первой попытки, а до половины из них не сдают его и с последующих попыток.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев называл ситуацию, при которой сотни тысяч детей иностранных граждан, не учатся в российских школах, недопустимой и требующей безотлагательных мер. «Надо, видимо, готовить детей заранее, если родители хотят, чтобы они ехали в Россию. Надо продумывать, если уж безвыходная ситуация, как этих детей учить русскому языку в России», — сказал он.

В октябре в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает освобождение от обязательного тестирования на знание русского языка детей соотечественников, прибывающих в рамках программы добровольного переселения.