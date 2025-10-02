Ситуация, при которой сотни тысяч детей мигрантов в России остаются вне школьного образования, является недопустимой и требует безотлагательных мер, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе круглого стола на тему «Совершенствование миграционной политики в контексте построения единого рынка труда СНГ».

По его словам, необходимо разработать эффективные механизмы обучения таких детей русскому языку — либо в странах их происхождения, либо, в исключительных случаях, непосредственно на территории Российской Федерации. Фадеев подчеркнул, что, несмотря на отсутствие точной статистики, речь идет о нескольких сотнях тысяч детей мигрантов, которые фактически не получают школьного образования в России.

«Это недопустимая ситуация. И Конституция РФ, и Конституция Узбекистана жестко предполагают, что все дети должны учиться. Это великое завоевание цивилизации. Отвечают за получение образования детьми их родители», — отметил он.

Глава СПЧ добавил, что в совете уделяют этому вопросу огромное внимание и стремятся найти пути, которые позволят обеспечить доступ всех детей к обучению. По мнению Фадеева, решение проблемы требует совместных усилий.

«Иногда у нас в России тоже машут рукой — да ладно, пусть они как хотят, так и живут. Это неправильно. Так нельзя. Нельзя на это махать рукой. Мы с вами должны вместе продумать, как решить эту задачу. Надо, видимо, готовить детей заранее, если родители хотят, чтобы они ехали в Россию. Надо продумывать, если уж безвыходная ситуация, как этих детей учить русскому языку в России. Это все сложные организационные задачи», — сказал он.

По итогам обсуждений на круглом столе планируется подготовить меморандум, который будет направлен в профильные органы власти с целью выработки конкретных управленческих решений.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на зачисление в российские школы, не могут быть приняты туда из-за отсутствия необходимых документов или недостаточного уровня владения русским языком.

Согласно информации ведомства, в период с апреля по август 2024 года заявки на обучение подали 23 616 детей-иностранцев. Однако полный пакет документов предоставили лишь на 8 223 из них, и только эти дети были допущены к тестированию. В итоге проверку прошли 5 940 учащихся, а успешно справились с ней — 2 964 ребенка, что составляет 50% от прошедших тестирование и всего 12,6% от общего числа подавших документы. Эти цифры, по мнению экспертов, подтверждают масштаб проблемы и необходимость системных мер по интеграции детей мигрантов в российскую образовательную среду.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что 87,4% детей мигрантов, пытавшихся устроиться на учебу в российские общеобразовательные школы, либо не прошли ставшее обязательным тестирование по русскому языку, либо не подтвердили законность своего пребывания в РФ. Он также выступал в поддержку запрета на приезд семей трудовых мигрантов в Россию.