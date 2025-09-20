Приезжающие в Россию ради трудовой деятельности иностранные граждане не должны привозить в страну свои семьи, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Соответствующее видео он опубликовал 20 сентября в своем телеграм-канале.

Заявление по поводу трудовых мигрантов и членов их семей спикер нижней палаты парламента сделал журналистам по итогам встречи президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций. Там, по словам Володина, был отмечен «правильный подход» Минэкономразвития к работающим в РФ по патентам иностранцам.

«На встрече отметили правильный подход, который впервые прозвучал со стороны министерства экономического развития, его поддержали. Потому что если мы говорим о трудовой миграции — приезжают люди работать в страну, отработали, уехали. При чем здесь семьи, дети? Там уже другие требования», — пояснил Володин.

Напомним, 17 сентября на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что в отношении приезжающих на заработки мигрантов должен действовать принцип «приехал, подработал, уехал».

«Все по-честному: приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги и уезжают. Нам здесь не нужны ни семьи, ни учить никого не обязаны», — поделился мнением глава Минэкономразвития.

По его словам, меры в этом направлении уже принимаются, и в России «никто всерьез полагаться [на мигрантов] долгосрочно не готов», «поэтому основная задача — дальше наращивать производительность труда».

19 сентября на встрече с лидерами думских партийных фракций Путин заявил, что федеральные и региональные власти не должны игнорировать проблемы в миграционной сфере, которая является «крайне чувствительной» для российских граждан. Президент отметил важность полноценной реализации уже принятых мер.

«Есть эти вопросы — их нужно решать. Но решать невозможно будет, если только постоянно не держать их в поле зрения. Это точно. Дальнейшее совершенствование принятых решений востребовано», — обратился глава государства к председателям фракций.

Так Путин ответил на выступление лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, изложившего жесткую позицию своей партии по миграционному вопросу. Политик напомнил, что депутаты фракции ранее вносили в Госдуму законопроект об ограничении въезда родственников трудовых мигрантов, на которых тратятся огромные суммы из региональных бюджетов. Слуцкий выразил уверенность в том, что приезжающим на заработки иностранцев надо запретить привозить сюда семьи:

«Мы сэкономим десятки миллиардов, если не будем бесплатно учить и лечить. И это деньги из регионального бюджета. Приехал сюда работать, и твоя огромная семья не при чем».

Путин со своей стороны призвал проработать вопрос об отмене патентной системы для мигрантов, вынесенный на обсуждение лидером СРЗП Сергеем Мироновым. В беседе с RTVI он также предлагал создать в России миграционную полицию для надзора в соответствующей сфере, причем финансировать ее на средства самих приезжих.

С начала 2025 года в России заработали два реестра для борьбы с нелегальной миграцией — список недобросовестных работодателей и незаконно находящихся в стране иностранцев (по данным МВД).

С 11 сентября начали действовать ужесточенные меры по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, прибывшим в страну незаконно иностранным гражданам закрыли доступ к ключевым социальным и административным услугам — запретили регистрировать браки и разводиться, устраивать детей в школы и другие образовательные учреждения, получать водительские удостоверения и т.п.