Российским властям на всех уровнях — как федеральном, так и местном — нельзя игнорировать наличие проблем в миграционной сфере. Об этом в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы заявил президент России Владимир Путин.

Он охарактеризовал эту область как крайне чувствительную для граждан и подчеркнул, что, хотя по этому вопросу уже принято много решений, критически важно обеспечить их реальное и полноценное исполнение.

«Есть эти вопросы — их нужно решать. Но решать невозможно будет, если только постоянно не держать их в поле зрения. Это точно. Дальнейшее совершенствование принятых решений востребовано», — отметил глава государства.

Такое заявление прозвучало в ответ на выступление председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, который изложил жесткую позицию своей партии по миграционному вопросу.

Он напомнил, что его партия ранее вносила в Госдуму законопроект, предлагающий ввести ограничения на въезд в страну для семей трудовых мигрантов, не имеющих российского гражданства.

Парламентарий аргументировал эту инициативу тем, что семьи мигрантов создают колоссальную нагрузку на социальную инфраструктуру и региональные бюджеты, поскольку государство вынуждено бесплатно предоставлять им услуги образования и здравоохранения.

Слуцкий добавил, что мигрант, приехавший работать, не должен перевозить всю свою семью, содержание которой становится финансовой обязанностью принимающего региона.

«По разным оценкам, мы сэкономим десятки миллиардов, если не будем бесплатно учить и лечить. И это деньги из регионального бюджета. Приехал сюда работать, и твоя огромная семья ни при чем», — отметил лидер ЛДПР.

Путин в свою очередь также предложил подумать над отменой патентной системы для мигрантов — с соответствующей инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Отмена патентной системы для мигрантов — надо подумать. Она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами поработать», — ответил ему президент.

С 11 сентября в России вступили в силу ограничения для нелегальных мигрантов. В рамках мероприятий по их выдворению лицам, находящимся в стране незаконно, будет закрыт доступ к ключевым социальным и административным услугам.

Теперь они лишены возможности регистрировать браки, оформлять разводы, устраивать детей в образовательные учреждения, получать водительские права, а также пользоваться некоторыми другими услугами, необходимыми в повседневной жизни.

Кроме того, с начала 2025 года в России запущены два реестра для борьбы с нелегальной миграцией: с 1 января — реестр недобросовестных работодателей, использующих нелегальный труд, а с 5 февраля — реестр иностранцев, чье пребывание в стране МВД считает незаконным.

За первые восемь месяцев 2025 года судебными приставами России было осуществлено выдворение за пределы страны около 35 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Такая мера была применена к ним в качестве административного наказания.