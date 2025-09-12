В России нужно создать «миграционную полицию», содержание которой должно оплачиваться за счет самих иностранцев. Об этом RTVI заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Он отметил, что законопроект на эту тему сейчас в разработке.

«Нам нужно создавать отдельную мощную структуру с силовым звеном для наведения порядка в области миграции. Неминуемо встанет вопрос об источниках финансирования. А почему на это должны тратиться наши налогоплательщики? Пусть сами мигранты и оплачивают содержание такой миграционной полиции, например, в виде сбора при пересечении границы», — сообщил Миронов.

Парламентарий предложил изучить опыт работы Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Он отметил, что эта структура фактически является «отдельная спецслужба, которая пользуется гораздо большей свободой, чем местная полиция».

«Сотрудники ICE могут скрывать лица и не называть имен или номеров удостоверений. Они ездят в немаркированных автомобилях, им не нужен судебный ордер для арестов. Я не говорю, что у нас должно быть так же, но американский опыт стоит внимательно изучить», — считает депутат.

В апреле президент России Владимир Путин постановил создать в составе МВД Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Новая служба будет создана на базе Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России.

Руководителем новой структуры стал Андрей Кикоть, который ранее занимал пост замглавы Генпрокуратуры.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов во время выступления в Совете Федерации сообщил, что проверка органов внутренних дел «показала значительные упущения при осуществлении миграционного контроля».

Он отметил, что МВД по поручению прокуроров скорректировало работу миграционных подразделений, «о чем, прежде всего, свидетельствует увеличение на 70% числа выявленных преступлений по организации незаконной миграции».

Краснов также рассказал, что через суд прокуроры оспорили 1,5 тыс. фиктивных оснований для легализации мигрантов, а за радикальные действия к ответственности были привлечены 179 иностранцев и лиц без гражданства.