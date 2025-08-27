В Госдуме предложили создать в силовых структурах миграционную полицию из бывших участников СВО, чтобы отслеживать «многомиллионные армии незаконных мигрантов». Инициативу озвучил депутат Олег Нилов на пресс-конференции партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) по проблемам нелегальной миграции и борьбе с этнической организованной преступностью. О чем еще заявили ее участники — в материале корреспондента RTVI.

В мероприятии в Москве приняли участие лидер СРЗП Сергей Миронов, первый замглавы фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, член фракции СРЗП Александр Аксененко и председатель совета регионального отделения партии в Калужской области, депутат местного заксобрания Надежда Ефремова.

«Занимаются в клубах ММА, готовясь к борьбе»

Миронов заявил, что, по официальным данным, меньше трети приезжающих в Россию мигрантов планируют здесь работать. При этом примерно столько же готовы с оружием отстаивать свои ценности.

«Только 28% въезжающих мигрантов планируют работать. Вопрос: зачем едут остальные? Вторая цифра: 26% мигрантов готовы защищать с оружием в руках свои ценности на территории России. Ничего это не напоминает? <…> Более 15,5 миллионов — это которые учтены, остальные не учтены. Молодые люди, которые не собираются работать, но активно занимаются в клубах ММА, готовясь к борьбе. С кем, для чего?» — задался вопросами Миронов.

Он рассказал, ссылаясь на МВД, что «львиная доля» изъятого в России огнестрельного оружия принадлежит мигрантам, и снова предложил ответить на вопрос, «для чего они вооружаются».

Также Миронов (а позднее и Делягин) обратил внимание, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) самым популярным именем новорожденных стало имя Мухаммед или Магомед. По словам главы СРЗП, это же имя с нынешней весны стало топовым в Астраханской области. Делягин, в свою очередь, назвал ситуацию в ХМАО «арабизацией региона».

Миронов напомнил, что роды в России считаются экстренной медицинской помощью, которая предоставляется бесплатно. Он рассудил, что этим пользуются мигранты.

«Вот и приезжают рожать сюда бесплатно. Хорошие врачи, не то что там, специально приезжают рожать сюда. Нам это не надо, а наши роженицы, им еще нужно поехать в другой город, чтобы тебе там оказали необходимую медицинскую помощь», — сравнил Миронов.

Он посетовал, что некоторые чиновники в правительстве рассчитывают повысить демографические показатели в России за счет мигрантов.

«Есть чиновники правительства, которые считают, слушайте, у нас напряженка в демографии, 650 тысяч только за прошлый год потеря [населения]. А вот мы восстановим. Кем? Зачем? Вот у нас лидер узбекской диаспоры говорит — вы неверные, мы третья национальность в России, мы здесь наведем порядок. Это официальное заявление руководителя узбекской диаспоры», — возмутился лидер партии.

В апреле бывший глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов дал интервью YouTube-каналу «Alter Ego. Все про Узбекистан», в котором среди прочего заявил, что видит в России «экспансию узбекской культуры». «Сейчас нас ничто не останавливает, чтобы проводить экспансию в мир. <…> В России мы со временем должны стать третьим народом, просто чисто демографически. Эти огромные территории, которые не заселены, они пустуют, они нуждаются в рабочих руках, и за это хорошо платят. В этом плане перспектив очень много у Узбекистана — в России стать одним из основополагающих крупных народов, этносов», — рассуждал Исмаилов. На эти слова обратил внимание телеграм-канал Readovka, после чего они разошлись по соцсетям и вызвали ярость военкоров и военных блогеров.

«Нечего семьям мигрантов тут делать»

Заговорив о диаспорах, Миронов приравнял их к организованным преступным группам, которые в случае совершения преступления направляют «решал» и не допускают ареста подозреваемых из числа своих представителей.

«Диаспоры — вне закона! Диаспоры — это ОПГ, организованная преступная организация, и за это [должно быть] уголовное наказание — вот наши требования. <…> Да, мы толерантны, да, у нас многонациональная страна, но это наши люди, а не приезжие, которые приезжают непонятно для чего, непонятно с какими целями», — заявил Миронов.

По его оценке, те законы в сфере миграции, которые приняла Госдума (их число достигло 21-го), — это только первые шаги. Он призвал «действовать на опережение», а не ждать, «пока не взорвется».

Как дал понять глава СРЗП, остается много нерешенных проблем, в том числе с небезопасностью вечерних улиц Москвы и Санкт-Петербурга для женщин.

«После девяти вечера вам не дадут просто пройтись по улицам, к вам пристанут мигранты — нахально, цинично. И такая ситуация во многих городах. Да, есть регионы, где им неинтересно в силу целого ряда обстоятельств. Почему я назвал Москву и Санкт-Петербург? Потому что здесь комфортно, здесь хорошо — московские рынки», — пояснил Миронов.

В качестве примера успешной миграционной политики он привел Беларусь.

«Кстати, Белоруссия: никаких семей, никаких детей, у них нет этой проблемы. У нас в школе в классе 25 мигрантов, не знающих русского языка, и трое наших. И бедная учительница бьется. Нечего семьям мигрантов тут делать», — заключил депутат.

Запрет диаспор и визовый режим: что предложил Миронов

Сергей Миронов перечислил идеи СРЗП по наведению порядка в сфере миграции.

Создать спецорган по миграции

Депутат приветствовал создание в структуре МВД органа, который будет заниматься миграцией, но заявил, что речь идет не только о проблеме преступлений и выселения.

«Я абсолютно уверен: нужен специальный орган, который будет заниматься всеми комплексными вопросами миграции, подчиненный напрямую президенту, потому что это действительно сегодня уже очень большая проблема», — высказался он.

Ввести уголовную ответственность за предоставление гражданства мигрантам без знания языка

«У нас фиктивные браки, у нас что только не происходит в нашей стране, и в этой связи мы абсолютно убеждены, что нужно вводить уголовную ответственность за предоставление гражданства мигрантам якобы со знанием языка, со знанием нашей культуры, истории. И это должно быть уголовная ответственность», — подчеркнул лидер партии.

Разделить понятия «соотечественники» и «мигранты»

«Давайте, в конце концов, определимся, кого мы понимаем под соотечественником. Те, кто знает язык, то кто разделяет нашу культуру, кто знает нашу историю, если он приезжает из других стран — вот это соотечественник. А если нет ни того, ни другого, ни третьего — то это не соотечественник, это мигрант, которому по большому счету нечего здесь делать», — пояснил Миронов.

Ввести визовый режим со странами Центральной Азии

«Львиная доля [мигрантов] — из Узбекистана, на втором Таджикистан, на третьем — Киргизия. Да, у нас есть соглашения, кстати, через год все эти соглашения заканчивает срок. Не нужно продлевать. Давайте будем продлевать визовый режим, давайте контроль установим», — предложил он.

Во время мероприятия депутат Олег Нилов тоже заявил о необходимости «закрытия границ для бывших [советских] республик», если речь идет не об организованных путешественниках. Он привел в пример «нормальный туризм», когда въезд возможен для туристических групп на ограниченное число дней, причем с обязательным наличием обратных билетов, оплаченных мест проживания, питания и т.д. «А соглашения для безвизового въезда — для кого? Для туристов. И вот здесь подмена произошла. Передернули и приезжают без денег, без места проживания, без всякой социалки, без страховки и так далее, и так далее. Вот это надо остановить, это незаконное пребывание здесь миллионов неграждан, которые приезжают уже сознательно не с целью туризма. Только для туристов въезд безвизовый должен быть, причем организованных. Вот все остальное только по договорам под ответственность работодателя, в том числе персональной», — высказался Нилов.

Запретить диаспоры

«Диаспоры должны быть, конечно, вне закона», — убежден Миронов.

Сделать ответственность за преступления мигрантов бессрочной

«Не должно быть сроков давности по преступлениям мигрантов», — обозначил позицию лидер СРЗП.

Обязать сдавать биометрию на границе

«Для чего, рассказываю: человек совершил преступление здесь, в нашей стране, быстренько смотался туда. Более того, человек совершил преступление у себя в стране. Он въезжает, поменяв фамилию — все, он белый, пушистый. Если будет биометрия — стоп, ты уже сюда приезжал, ты нам здесь не нужен, езжай обратно», — пояснил Миронов.

Обязать сдавать взнос при въезде

Парламентарий назвал это «платной “не страховкой”». Он напомнил, что благодаря принятому Госдумой закону у полиции теперь есть право депортировать без суда.

«Но только маленький нюансик — за наши с вами деньги, мы с вами платим за депортацию. А зачем? Давайте, вот, пускай будет не страховка, взнос на случай его депортации, на будущее», — продолжил он.

Ввести ответственность для работодателей за мигрантов

Миронов напомнил, что уже в 50 регионах России из 89 мигрантам запрещено работать в разных сферах.

«Где-то это образование, где-то здравоохранение, где-то, кстати, обратите внимание, есть такси, а где-то даже стройки. Но есть один нюанс. Вот субъект федерации запретил, а соседи — велком, добро пожаловать, и все туда, а потом оттуда переезжают в тот субъект РФ, где запрещено, потому что — смотрите пункт первый», — сказал он.

Депутат снова упомянул о диаспорах, под прикрытием которых мигранты, по его словам, могут «жить припеваючи» и не работать.

«Взрослые мужчины без работы, но рано или поздно им захочется что-то такое там как-то там себя проявить и проявляют. И очень хорошо проявляет в кавычках. Это нужно прекращать», — заявил он.

В этой связи, продолжил Миронов, нужна ответственность работодателя за мигрантов.

«Если уж тебе так нужны, пожалуйста. Какое количество, на какой срок, без семей, приехал, поработал, заплатили — до свидания. Все это, кстати, принцип стран на Ближнем Востоке там именно так, там тоже используется труд мигрантов, только так, никаких семей», — отметил он.

Миронов также предложил ограничить доступ работодателей, нанимающих мигрантов, к государственным контрактам.

Помимо этого, он заявил о необходимости защищать родину «не только за ленточкой, но и внутри от мигрантов», отметив, что «Россия, конечно, не проходной двор».

«Мы должны исходить из наших национальных интересов, из интересов нашей безопасности. <…> Слушайте, это целая армия молодых обученных, которые обучаются постоянно. Для чего, какие у них цели? Мы сейчас видим, когда идет специальная военная операция, сколько используется для терактов мигрантов? Мы же это тоже видим, этому, конечно, нужно положить конец», — подытожил он.

Миграционная полиция из экс-бойцов СВО

Первый замглавы думской фракции СРЗП Олег Нилов обратил внимание, что в силовых структурах «некомплект» и они физически не могут отслеживать потоки нелегальных мигрантов. Однако есть возможность создать туристическую полицию, как, например, в Сочи.

Спецподразделение туристической полиции появилось в Сочи в 2018 году перед Чемпионатом мира по футболу. С весны 2024 года аналогичные отряды появились в Анапе, а летом 2025-го также начали работать в Ейске, Геленджике, Новороссийске и Туапсе, ежедневно патрулируя популярные у туристов места на курортах Кубани. В туристической полиции около 200 сотрудников с функциями правоохранителей, переводчиков и при необходимости гидов. Требования для желающих поступить на службу такие же, как и для кандидатов в органы внутренних дел.

«Уже сейчас мы можем не просто доукомплектовать, мы можем создать отдельные подразделения. <…> Почему не создавать туристическую миграционную полицию для решения этих вопросов вместе с департаментом правительства? А где брать сотрудников — из бывших участников СВО», — предложил Нилов.

При том он призвал «сотни тысяч депутатов», которые есть у разных партий в различных законодательных органах, а также кандидатов в депутаты, помогать полиции и идти в патрули. «Как когда-то организовывали — это и партийные, и комсомольские органы на улицах — наводите порядок вместе с полицией, ловите, выдворяйте, организовывайте эту работу, а не только там, где сладко и интересно», — высказал пожелание член фракции СРЗП.

Кроме того, Нилов предложил ввести персональную ответственность для губернаторов за миграционную политику в подконтрольных им регионах.

«Я считаю, нужны жесткие, в том числе кадровые решения по таким губернаторам. Ведь есть регионы, где этой проблемы практически нет, это не только Чечня, Дагестан, это и Татарстан, Чувашия. Потому что есть персональная, очень хорошая такая ответственность отдельных руководителей общества в этих регионах», — привел пример парламентарий.

«Когда начнется русорез?»

Депутат Госдумы Михаил Делягин рассказал на пресс-конференции, что его избиратели на встречах в Москве постоянно выражают тревогу по поводу возможной агрессии со стороны мигрантов. По его словам, у россиян даже есть устоявшийся термин «русорез», который появился на фоне бездействия правоохранительных органов в отношении этнической преступности.

«Мне на встречах с избирателями постоянно задают один вопрос: когда нас начнут резать в городе Москве? <…> Когда начнется русорез — термин есть такой устоявшийся у граждан России — на фоне абсолютного бездействия правоохранительных органов или де-факто поощрения этнической преступности, которая приобретает характер открытого террора», — заявил Делягин.

Глава совета регионального отделения СРЗП в Калужской области Надежда Ефремова, в свою очередь, предложила установить лимит по прописке в квартирах для мигрантов. Она также указала на существующие лазейки, позволяющие обходить установленные лимиты и запреты, например, запрет мигрантам работать в определенных сферах.

«У нас в Калужской области мигрантам запрещено работать, в том числе на транспорте. Но, знаете, нашли лазейку. И вот некоторые агрегаторы крупные что делают — они просто предоставляют право управления транспортным средством в такси в нашем регионе с другого соседнего региона, то есть таксист работает у нас в Калужской области по праву, выданному ему в соседнем регионе», — рассказала Ефремова и сообщила, что лично попросила губернатора взять эту проблему на личный контроль.