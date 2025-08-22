Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов поддержал инициативу Минтруда, который планирует в 2026 году дополнительно ограничить компании ряда отраслей экономики в найме иностранных работников. Об этом он сообщил RTVI.

Миронов напомнил, что ограничения на трудоустройство мигрантов предусматривал законопроект СРЗП, внесенный в Госдуму в июле 2024 года.

«Правительство нас не поддержало, упирая на то, что у субъектов Федерации уже есть право вводить подобные ограничения. Но далеко не все этим правом пользуются. Кроме того, здесь есть один важный момент. По действующему законодательству регионы могут лимитировать только иностранцев, работающих на основании патентов. Однако ряд исключений позволяет многим мигрантам обходиться без этой бумажки, и регионы с ними ничего сделать не могут. Между тем решение Минтруда, как и наша инициатива, касается всех иностранных граждан», — пояснил парламентарий.

По данным пограничной службы ФСБ, в первом полугодии 2025 года в Россию прибыло свыше 4,7 млн граждан центральноазиатских стран, что на 3,8% меньше, чем за тот же период прошлого года, отметил Миронов.

«Это означает не только недостаточность и слабую эффективность решений по регулирования миграции, в том числе на региональном уровне. Даже на эти половинчатые меры мигранты отвечают уходом в теневой сектор экономики. Надо ожидать, что при более жестком подходе, эта тенденция будет усиливаться», — уверен лидер СЗРП.

«Нужен комплексный подход: запрет диаспор, биометрия на границе и вахтовый метод по принципу „трех П“ — „приехал — поработал — попрощался“», — подчеркнул Миронов.

Что предлагает Минтруд

В августе Минтруд предложил снизить в 2026 году допустимую долю иностранных работников сразу в девяти отраслях российской экономики, а в некоторых из них вообще запретить работать людям без российского гражданства.

Речь идет о ежегодно устанавливаемой правительством допустимой доле трудовых мигрантов в общей численности работников организаций. Таким способом кабмин регулирует привлечение иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетного трудоустройства граждан России.

Максимальное сокращение доли иностранных работников в 2026 году, согласно предложению Минтруда, может ожидать сферу общественного питания, в которой не существовало ограничений на наем иностранцев. Если инициативу ведомства одобрят, лица без российского гражданства смогут занять только 50% рабочих мест. Кроме того, существенное сокращение может затронут сферу строительства, в которой долю иностранных работников предложено снизить с 80% до 50%.

В розничной торговле алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах разрешенная «квота» может опуститься с 15% до 0%. Фактически это будет означать запрет для работодателей нанимать иностранных работников на эти рабочие места.

В сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесным сырьем, лесо- и пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производстве изделий из нее и пробки сокращение предлагается не столь ощутимое — с 50% до 40%.

«В сфере розничной торговли в аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках, а также вне магазинов и палаток уже действует полный запрет на иностранных работников, нулевой показатель сохранится и на 2026 год», — напомнил Минтруд.

Кроме этого, министерство предлагает установить региональные особенности найма в 29 регионах, в 14 из которых допустимая доля иностранных работников в отдельных видах деятельности может быть ниже федеральных значений. Например, в Амурской области иностранцы в 2026 году потеряют право работать в таких отраслях, как производство пищевых продуктов и напитков, ремонт машин и оборудования, ветеринария для сельскохозяйственных животных.

«Также до нуля будет ограничена доля иностранных работников в Ульяновской области в сфере регулярных пассажирских перевозок автобусами, троллейбусами и трамваями в городском и пригородном сообщении», — сказано в сообщении.

Ранее Минтруд подготовил проект приказа, который предусматривает запрет на трудоустройство иностранных граждан из визовых стран без знания русского языка на работу, предполагающую социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами России. Речь идет о таких профессиях, как водитель, продавец и медработник.