В правительстве России рассмотрели законопроект, которым предлагается отменить право на социальную пенсию для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории страны не менее 15 лет и достигших возраста 70 и 65 лет (мужчины и женщины соответственно). Инициативу разработал депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов.

«Законопроект нуждается в концептуальной переработке», — говорится в заключении правительства (копия отзыва есть в распоряжении RTVI).

Фактически кабмин не поддержал предложение Леонова лишить мигрантов социальной пенсии.

Правительство обратило внимание на то, что, согласно статье 39 Конституции России, каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту. Также в кабмине отметили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении» иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, имеют право на пенсию на тех же основаниях, что и граждане страны, если иное не предусмотрено этим же ФЗ или международными договорами России.

В то же время правительство поддержало законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для увольнения иностранных граждан, при условии доработки документа. Соответствующий проект закона разработали депутаты от «Новых людей» во главе с Сарданой Авксентьевой и Антоном Ткачевым. Документ внесли в Госдуму в середине мая.

Авторы инициативы предлагают внести в Трудовой кодекс поправки, которые расширяют перечень оснований прекращения трудового договора с иностранным гражданином, дополнив его случаями, когда работодатель обязан сократить численность работников-иностранцев в связи с региональными ограничениями на их привлечение.

Депутаты указали, что с 2014 года регионы вправе устанавливать ограничение на привлечение иностранных работников, которые приезжают в Россию на основании визы. В случае применения такой меры работодатели обязаны сократить число сотрудников-иностранцев. Действующее законодательство предусматривает для работодателя штрафы до 1 млн рублей или приостановку деятельности за нарушение подобных предписаний, однако трудовое законодательство не содержит такого основания для прекращения трудового договора, как региональный запрет.

В правительстве обратили внимание на то, что положения законопроекта содержат обязательные требования, а также что срок вступления в силу Федерального закона необходимо привести в соответствие с частью 1 статьи 3 ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — говорится в материалах, имеющихся в распоряжении RTVI.

28 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ, который запрещает мигрантам работать в такси. Решение направлено «на повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан» России. Запрет будет действовать до конца 2025 года, в указ предусмотрен трехмесячный переходный период для завершения трудовых отношений с иностранцами, которые работают на основании патента.