Законопроект, обязывающий трудовых мигрантов иметь при въезде в Россию медицинский страховой полис и справки об отсутствии социально опасных болезней, внесут в Госдуму 14 июля депутаты во главе с председателем комитета по труду и соцполитике Ярославом Ниловым.

«Мы предлагаем расширить перечень требований к иностранным гражданам, въезжающим в Россию для осуществления трудовой деятельности. Такой межфракционный законопроект внесем в Госдуму 14 июля», — сказал Нилов RTVI.

Согласно законопроекту, иностранные граждане, въезжающие в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности, при пересечении государственной границы будут обязаны иметь при себе и предъявить:

медицинскую страховку,

результаты анализов, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции, гепатита «В» и «С», а также сифилиса и туберкулеза (сдача анализов должна быть проведена не ранее чем за 10 суток до дня въезда в Россию),

результаты теста, подтверждающего отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ, проведенного не ранее чем за 72 часа до дня въезда в Россию.

По словам Нилова, если у иностранного гражданина при въезде не окажется документа из «необходимого минимума», его будет ждать «разворот уже на границе».

«Из-за мигрантов, кто получает экстренную медицинскую помощь, нагрузки на бюджет не миллионные, а миллиардные в масштабах страны. Это нагрузки на региональные бюджеты, на территориальные фонды медстрахования. Здесь даже не просто объем средств, а сам факт: почему, не имея достаточного социального капитала, человек приехал, зарегистрировался, начал работать, на второй день ушел на больничный и получает деньги? Это исключительный расход. Или находится в отпуске по уходу за ребенком, получает декретные», — рассуждает депутат.

Подобными мерами поддержки пользуются как иностранные граждане, так и лица без гражданства, а также те, кто имеет вид на жительство и разрешение на временное проживание, уточнил Нилов.

«Очевидно, что это несправедливо», — указал парламентарий.

Нилов обратил внимание на мировую практику по этому вопросу. По его словам, в целом ряде стран могут отказать во въезде, если на руках нет медстраховки.

«А почему тогда мы пренебрегаем этим требованием в случае с массовым приездом в Россию мигрантов? И сколько из них пересекают границу с различными социально опасными заболеваниями? Ведь пока они пройдут соответствующее тестирование в нашей стране, могут многих заразить. На ровном месте получаем проблему. Да и наркоманы нам здесь не нужны», — подчеркнул он.

В Госдуму регулярно вносят законопроекты, ужесточающие контроль за нелегальной миграцией. Так, в июне в нижнюю палату парламента был внесен проект, согласно которому иностранным гражданам для получения российского гражданства необходимо знать русский язык. В мае депутаты представили законопроект, который позволяет приезжающим в Россию иностранцам иметь только одну сим-карту.