Законопроект, позволяющий приезжающим в Россию мигрантам иметь только одну сим-карту, будет внесен в Госдуму 30 мая, сообщил RTVI один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Предлагается ограничить количество сим-карт на руках у въезжающих в нашу страну иностранцев. Одной вполне достаточно, чтобы пользоваться мессенджерами, совершать звонки и пользоваться интернетом», — сказал депутат.

По словам Нилова, иностранные специалисты приезжают в Россию работать строго на срок, определенный патентом или трудовым договором, в связи с чем «сложно рационально объяснить необходимость наличия у каждого мигранта двух, трех, пяти и тем более десяти сим-карт».

«Им достаточно одного абонентского номера. Тем более, в нынешних условиях эффективный контроль над коммуникациями иностранных граждан — это, в первую очередь, вопрос национальной безопасности», — заявил депутат.

Учитывая растущие угрозы, связанные с терроризмом, шпионажем, мошенничеством и киберугрозами, необходимо ограничить владение иностранцами и лицами без гражданства сим-картами в России, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Закон, ограничивающий число сим-карт у иностранцев, Госдума приняла в июле 2024 года. Согласно документу, иностранцам разрешено оформить на себя не более 10 номеров, включая корпоративные, а гражданам России — до 20 на одного абонента.

С 1 января 2025 года для заключения договора на оказание услуг мобильной связи иностранцам нужно лично явиться в офис оператора связи. Для оформления сим-карты потребуется СНИЛС, учетная запись «Госуслуг» и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе (ЕБС). В договор должен быть вписан IMEI-код устройства, на которое планируется установить сим-карту. Если переставить сим-карту в другое устройство, связь могут отключить.

Иностранцам, у которых уже есть сим-карты, нужно подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 года. Им также понадобится СНИЛС, учетная запись на «Госуслугах», IMEI устройства и сданная биометрия.

По данным Роскомнадзора на конец февраля, повторную идентификацию прошли 6 млн иностранных граждан, пишет «Российская газета». В то же время 5,2 млн иностранцев верификацию не прошли, в связи с чем были заблокировано 9,5 млн сим-карт, которыми они владели.