Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России. Законопроект поддержали 402 парламентария, передает корреспондент RTVI.

Законопроект внесли в Госдуму 325 депутатов всех думских фракций в конце июня. В случае его принятия общее число оснований для лишения гражданства составит 72 (сейчас — 64).

Перечень предлагается дополнить восемью составами преступлений, которые «свидетельствуют о разрыве устойчивой связи гражданина с государством и совершении действий, напрямую направленных на разрушение коренных основ безопасности страны», заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая во время обсуждения.

Авторы законопроекта предлагают добавить следующие основания:

совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3—5 ст. 132 УК);

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК);

сотрудничество с иностранным государством или иностранной организацией против безопасности России (ст. 275.1 УК);

оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК);

содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных властей (ст. 284 УК);

пропаганда нацистской символики (ст. 282.4 УК);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК);

неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России (ч. 4—5 ст. 274.1 УК).

«Создаются этнобанды»

Яровая особо подчеркнула, что законодатели охватили все насильственные составы в отношении детей.

«С первых дней, когда стала депутатом Государственной думы, выступала за то, чтобы отменить суд присяжных по насильственным преступлениям в отношении детей, когда все превращалось в шоу. Выступала и выступаю за смертную казнь для тех, кто убивает детей. Поэтому в данном случае могу вам сказать, что мы охватили все насильственные составы в отношении детей малолетних в полном объеме», — сказала депутат.

Она напомнила, что в соответствии с действующим законодательством в течение пяти дней после вступления приговора в законную силу суд в обязательном порядке информирует МВД о принятых решениях, после чего запускается процедура прекращения гражданства.

Отвечая на вопросы, Яровая обратила внимание на то, что есть разные основания для прекращения гражданства: преступления, которые подтверждены приговором суда, а также решения, вынесенные на основании вердикта органов безопасности.

Депутат привела статистику, согласно которой в 2024 году было вынесено 1456 решений о прекращении гражданства по приговорам судов, еще 67 — по заключениям Федеральной службы безопасности (ФСБ). За январь-май 2025 года гражданами России по приговорам судов перестали быть 405 бывших иностранцев, а по предписаниям ФСБ — 62.

Отдельно Яровая отчиталась о случаях прекращения приобретенного гражданства по основаниям, которые были добавлены в законодательство в прошлом году:

«В 2024 году за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет прекращено 144, за пять месяцев 2025 года — 69. Кроме того, отказ заявителя от принесения присяги в 2024 году — 79, за пять месяцев 2025 года — 89. То есть законы, которые мы принимаем, работают и сегодня», — отметила вице-спикер Госдумы.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников во время обсуждения заявил о необходимости найти решение вопроса о том, что будет дальше с лицами, лишенными гражданства.

«Он становится лицом без гражданства и только не голосует, все остальные социальные возможности сохраняет. Здесь нам нужно будет дополнительно поработать над базовым законом с другими комитетами, а не только по изменению составов поступления, ну и по некоторым базовым, серьезным, коренным решениям», — добавил парламентарий.

При этом вводить мораторий на приобретение российского гражданства не следует, заявил RTVI глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. По его словам, это «очень жесткий формат», который «может создать проблему для тех, кто действительно нужен стране».

«Сегодня вопросы, связанные с гражданством, с трудовой миграцией, с приглашением иностранных граждан на работу, с патентной системой, с целевым набором, — все это, к сожалению, рассматривается через призму существующих проблем, связанных, прежде всего, с поведением тех иностранных граждан, кто приехал в Россию без визы трудиться, либо сначала приехал не трудиться, потом передумал, стал трудиться, получил патент или как гражданин страны, входящей в ЕАЭС, может без патента работать, заключив договор, имея прямой доступ на рынок труда», — отметил депутат.

«Градус социальной напряженности очень высокий сегодня именно из-за огромного присутствия лиц, которые совершают правонарушения, преступления. Создаются этнобанды, хамят, дерзят, нарушают правила в учебных заведениях, и мы, к сожалению, запустили этот вопрос. Поэтому сегодня вопрос, связанный с приобретением гражданства, с получением иных миграционных документов, прежде всего у людей, ассоциируется именно с этой категорией иностранных граждан», — пояснил Нилов.

В то же время он призвал не забывать о соотечественниках, которые живут в США, странах Европы и Азии, в том числе о потомках тех, кто уехал еще в раннее советское время.

«Они возвращаются сюда. Кроме этого, есть те, кто возвращается сюда по зову сердца. У нас есть основания для того, чтобы дать гражданство, тем, кто готов, имеет определенные достижения и хотел бы приехать сюда. Уже есть примеры, когда гражданство получали люди, которые уезжали из тех стран, где нарушаются принципы традиционализма», — заявил Нилов.

До принятия закона, который сделал постановку на воинский учет обязательным условием получения российского гражданства для иностранцев, его получатели не брали на себя «никаких обязательств», но получали «всё то, что страна на протяжении длительного времени, пройдя через тяжелые испытания, смогла сформировать как социальный стандарт», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.