На Камчатке 39-летнюю уроженку Киргизии лишили гражданства России, сообщает «МВД Медиа». По данным «Царьграда», такое решение вынесли в отношении главы киргизской диаспоры Нуры Курманбековой.

В пресс-релизе МВД отмечается, что сотрудники УМВД по Камчатскому краю установили, что уроженка Киргизии совершала действия, создающие «угрозу национальной безопасности Российской Федерации, а также негативно влияющих на общественно-политическую стабильность в обществе». О каких действиях идет речь, в сообщении не уточняется.

Женщине вручили соответствующее уведомление и изъяли российский паспорт, который она получила в 2020 году. Ей дали три дня на то, чтобы покинула территорию страны.

«Ваш паспорт недействителен и подлежит изъятию. Вы вправе обжаловать решение в течение трех месяцев с момента уведомления», — говорит сотрудница отделения в ролике, опубликованном камчатским управлением МВД.

Решение о лишении женщины российского гражданства было вынесено 17 апреля 2025 года. Также ей запретили въезд в Россию на пять лет.

Как пишет «Царьград», на Камчатке Курманбекова возглавляла местную общественную организацию национально-культурной автономии киргизов «Мекендештер».

«Уже будучи гражданкой России, она приезжала на киргизские конференции и рассказывала там про „угнетение киргизов в России“. Она заявляла, что ее соотечественники „по приезде в Российскую Федерацию оказываются жертвами мошеннических схем, в результате чего отбывают наказание, попавшись с наркотиками, при незаконном пересечении госграницы и подделке регистрации“», — утверждает издание.

«Царьград» со ссылкой на неназванных силовиков пишет, что женщина «часто высказывалась в негативном ключе» о России и «при этом активно пользовалась всеми льготами, например как многодетная мать».

Курманбекова пытается обжаловать в суде решение о лишении гражданства, добавляет издание.

В начале мая ФСБ сообщила о лишении гражданства России выходца одной из республик Центрально-Азиатского региона, проживавшего в Липецкой области. В спецслужбе заявили, что в сентябре 2024 года мужчина устроил конфликт на межнациональной почве с жителями Липецка. Во время перепалки он оскорблял местных жителей и угрожал физической расправой. По инициативе ФСБ мужчину депортировали из России в «страну исхода» и закрыли ему въезд на 50 лет.