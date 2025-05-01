Выходца одной из республик Центрально-Азиатского региона лишили приобретенного в марте 2024 года гражданства России и депортировали из страны. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Ведомство уточняет, что речь идет о жителе Липецкой области. Как сообщает ФСБ, в сентябре 2024 года мужчина «в числе других лиц» устроил конфликт на межнациональной почве с жителями Липецка.

«В результате «словесной перепалки» высказывал превосходство ислама над другими религиями, публично оскорблял нецензурной бранью граждан России, демонстрировал холодное оружие (нож) и угрожал физической расправой», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ и МВД и привлекли к ответственности по статье о мелком хулиганстве (ч.1 ст. 20.1 КоАП). Ему назначили семь суток административного ареста.

По инициативе ФСБ иностранца депортировали из России в «страну исхода». О каком государстве идет речь, в пресс-релизе не уточняется. Мужчине закрыт въезд в Россию на 50 лет.

На видео, которое представило ФСБ, показано, как сотрудники спецслужбы зимой задерживают мужчину, укладывая его лицом в снег. Затем демонстрируются кадры, снятые в местном отделении МВД. Сотрудница отделения объявляет задержанному о лишении российского гражданства. Она отмечает, что паспорт мужчины признан недействительным и подлежит изъятию.

Далее показаны кадры с извинениями задержанного.

«Очень сильно я жалею об этом разговоре, который я сделал с этой женщиной. Извините за все маты, Россия», — сказал он.

В конце видео показано, как мужчину в аэропорту отправляют к выходу на посадку в самолет.

В феврале российского гражданства лишили уроженца Азербайджана, блогера Субхана Мамедова Мурад оглы, известного под псевдонимом Subo. Причиной такого решения стало предоставление ложных сведений о себе.

Весной 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии и создание угроз государственной безопасности. Основаниями для такого решения также могут стать преступления, предусмотренные более 60 статьями Уголовного кодекса, в том числе о террористической деятельности, о призывах к экстремизму и нарушению территориальной целостности России, об участии в обороте наркотиков, об участии в деятельности нежелательной иностранной или международной неправительственной организации, о диверсионной деятельности.