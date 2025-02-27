Блогера Субхана Мамедова Мурад оглы, известного в сети под псевдонимом Subo, лишили российского гражданства из-за предоставления ложных сведений о себе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе проверки было выявлено, что Субхан Мамедов Мурад оглы предоставил ложные сведения о себе, когда получал российское гражданство. В связи с этим он лишен гражданства России», — сказал собеседник агентства.

По его словам, блогеру также запрещен въезд в страну. Как уточняет телеграм-канал Shot, запрет будет действовать в течение 70 лет.

По информации РЕН ТВ, у Мамедова есть гражданство Азербайджана, сам он сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Мамедов стал широко известен в соцсетях своими пранками над сотрудниками полиции, военными и другими людьми. Предположительно, это и стало причиной проведения проверки в отношении него.

У Subo 13,5 млн подписчиков в Instagram*.

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