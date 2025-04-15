Центральный районный суд Кемерова со второй попытки арестовал трех мужчин из Новокузнецка, которые, по версии следствия, на протяжении 13 лет удерживали в рабстве девять человек и заставляли их работать на свалках. Ранее новокузнецкий суд отказался отправить фигурантов дела в СИЗО, избрав им запрет определенных действий. После этого глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил принять меры по обжалованию этого решения.

«Ранее в сети Интернет сообщалось о противоправных действиях семьи выходцев из Азербайджана, которые на протяжении 13 лет удерживали местных жителей в трудовом рабстве в городе Новокузнецке <…>. Общественность выражала несогласие с решением суда, отказавшего в заключении фигурантов под стражу», — говорится в сообщении СК.

Следственные органы в Кемерове направили в суд повторное ходатайство на арест трех фигурантов дела. Основанием для этого, помимо поручения главы СК, стало выявление «новых эпизодов противоправной деятельности».

Изначально обвиняемым вменяли незаконное лишение свободы (п. «а, ж» ч. 2 ст. 127 УК; максимальное наказание — пять лет лишения свободы) и использование рабского труда (п. «а, г» ч. 2 ст. 127.2 УК; до десяти лет лишения свободы). Теперь в зависимости от роли каждого они также обвиняются в истязании (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК; до семи лет лишения свободы), а также трех эпизодах похищения (п.п. «а, в, г, ж, з» ч. 2 ст. 126 УК; до 12 лет лишения свободы).

«Уголовные дела соединены с ранее возбужденным уголовным делом. Предварительно установлено, что фигуранты совершили похищение трех человек. Один из них систематически применял физическую силу в отношении женщины», — сообщили в кузбасском СУ СК.

«Это не „кавказские пленники“»

Восьмерых граждан, которых с 2012 года держали в неволе в подвальном помещении гаража в Новокузнецке, освободили 9 апреля в ходе операции МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии. Перед этим одной из женщин удалось сбежать оттуда и рассказать обо всем знакомым. Благодаря ей силовики нашли остальных пленников.

Освобожденным от 33 до 49 лет, у всех девятерых не было постоянного места жительства, двое из них числились пропавшими без вести. По словам потерпевших, их заставляли сортировать мусор и собирать металл на городских свалках, а в случае отказа избивали.

Подозреваемыми оказались трое проживавших в Новокузнецке выходцев из «большого семейства мигрантов» из Азербайджана — Байрам Велиев его сын Джейхун и брат Эльчин. Им от 24 до 48 лет.

После того, как суд в Новокузнецке избрал Велиевым запрет определенных действий, их доставили в свои квартиры, пишет NGS42.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В то же время более двух десятков силовиков вели за ними круглосуточное наблюдение, рассказал собеседник портала.

Комментируя «мягкую» меру пресечения в отношении Велиевых, депутат Госдумы Михаил Матвеев написал в своем телеграм-канале, что «невероятная влиятельность азербайджанской диаспоры в России уже слегка подзадолбала».

«В связи с чем такие привилегии? Где прокуратура? Или после Крокуса уже можно ничему не удивляться, но всё равно суды удивляют. Как фамилия судьи, отпустившего «рабовладельцев»? И заметьте, это не «кавказские пленники», это уже происходит в глубинке России», — говорится в посте парламентария.

15 апреля Велиевых этапировали в Кемерово, где суд рассмотрел изменение меры пресечения, удовлетворив повторное ходатайство следствия. Всех троих фигурантов отправили под стражу на два месяца, до 6 июня 2025 года.

«Били палкой или жгутом»

Следователь на суде зачитал показания потерпевших, согласно которым державших в рабстве людей избивали. Одна из женщин также сообщила, что трое человек умерли в заточении, передает NGS42.RU.

Кроме того, следствие отчиталось, что в гараже, где содержали пленников, помимо девятерых освобожденных были и другие люди — обнаружены несколько паспортов, но местонахождение их обладателей пока не установлено.

Самый молодой член банды — Джейхун Велиев — занимался вербовкой людей, которые впоследствии помещались в заточение, где их заставляли работать бесплатно либо в обмен на алкоголь, следует из показаний потерпевших. Жена предполагаемого вербовщика на ранних сроках беременности, отмечает NGS42.RU.

За попытки бегства пленников избивали до такой степени, что они попадали в больницу. Как следует из показаний потерпевших, самым жестоким был Эльчин Велиев, пишет ТАСС. По словам потерпевших, он избивал людей, заявляя, что не боится наказания, в том числе оставлял шрамы электрическим проводом. В показаниях одного из них говорится, что Велиев сломал об него шесть черенков от лопат.

«Я лежал в больнице, но они меня вернули обратно», — зачитал следователь свидетельства мужчины.

Другая потерпевшая рассказала, что когда пригрозила Велиевым полицией, получила от одного из похитителей следующий ответ: «Я никого не боюсь, кроме Аллаха».

Из показаний потерпевших также следует, что главой банды был Байрам Велиев. Он якобы не бил похищенных людей и запрещал применять силу своим брату и сыну. Однако показания потерпевших говорят об обратном.

«А вот его [родственники Байрама] били палкой или жгутом. Скорую помощь никогда не вызывали, поэтому у меня остались шрамы на голове. Просила, чтобы меня отпустили, но они отвечали, что людей мало, а работать надо», — приводит NGS42.RU слова женщины, которые зачитал следователь.

«Обвиняемый Байрам, слушая показания, постоянно дергался. Было видно, что ему тяжело это слушать», — отмечает портал.

Многие из потерпевших заявили, что боятся расправы от семьи, если ее члены останутся на свободе, говорится в материале.

Глава банды попросился на СВО

Байрам Велиев предъявленные обвинения отрицает. По его словам, люди жили у него добровольно и якобы сами просились к нему после того, как переставали на него работать.

«На допросе Байрам заявлял, что не удерживал людей, предоставлял им работу, а пострадавшие могли уйти в любой момент», — передает ТАСС.

У главы семейства оформлено ИП по сортировке мусора. На суде он сказал, что уже 20 лет живет в России и считает себя россиянином, поэтому никуда сбегать не планирует.

Велиев просил не отправлять его в СИЗО, сославшись на то, что у него больная жена и сын, которым нужна помощь, потому что они без него «погибнут». Кроме того, он заявил о готовности отправиться в зону военной операции на Украине. Адвокат сказала, что этот вопрос надо решать со следствием, пишет NGS42.RU.