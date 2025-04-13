Суд отказался арестовывать подозреваемых в использовании рабского труда в Кемеровской области. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о причинах вынесения такого судебного решения, а также принять меры по его обжалованию.

11 апреля в СК и МВД сообщили, что следователи заподозрили трех жителей региона в незаконном лишении свободы и использовании в качестве рабов не менее девяти человек. По данным следствия, людей удерживали с 2012 года в подвальном помещении гаража, расположенного на приусадебной территории дома по по улице Сосновской в Новокузнецке.

Одной из женщин удалось сбежать и рассказать знакомым о произошедшем. Остальных восьмерых — пятерых мужчин и трех женщин в возрасте от 33 до 49 лет — освободили 9 апреля в ходе совместной операции МВД и ФСБ при поддержке Росгвардии.

Потерпевшие после освобождения рассказали, что их использовали в качестве работников по сортировке мусора и сбору металла. При отказе трудиться к ним применялась физическая сила.

У всех девяти потерпевших не было постоянного места жительства. Двое мужчин находились в розыске как пропавшие без вести, один из них — 47-летний местный житель — разыскивался с января 2025 года.

По подозрению в незаконном лишении свободы (п. «а, ж» ч. 2 ст. 127 УК; максимальное наказание — пять лет лишения свободы) и использовании рабского труда (п. «а, г» ч. 2 ст. 127.2 УК; до десяти лет лишения свободы) были задержаны трое предполагаемых «рабовладельцев» из одной семьи — Байрам, Джейхун и Эльчин Велиевы, сообщается в сюжете программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 1». Им от 24 до 48 лет.

Велиевы — выходцы из «большого семейства мигрантов» из Азербайджана, пишет Readovka. На суде все трое прикрывали лица листами бумаги.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу, которое не было удовлетворено. В сюжете программы «Вести. Дежурная часть» уточняется, что судья избрала «несказанно мягкую меру пресечения» — запрет определенных действий. После этого троих фигурантов отпустили из зала суда.

«Нет никаких гарантий, что Велиевы снова не найдут работников в подпол своего гаража», — отмечается в сюжете «Вести. Дежурная часть».

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления ведомства по Кемеровской области Александру Кустову представить доклад о причинах вынесения судебного решения, а также «принять все предусмотренные законом меры по инициированию его обжалования». Кроме того, председатель СК потребовал отчитаться о ходе расследования дела и собранной доказательственной базе.