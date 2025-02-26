Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав работников комбината в Лермонтове Ставропольском крае. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Как уточнили в СК, с 2019 года бывшие руководители комбината в Лермонтове пытаются осуществить рейдерский захват градообразующего предприятия, подавая исковые заявления в суды и предоставляя ложные документы. Ранее из-за незаконного перечисления денежных средств со счетов завода на счета аффилированных организаций комбинат оказался на грани банкротства, отмечается в пресс-релизе.

Рабочие предприятия опасаются, что в случае «повторения указанных событий» они могут потерять работу, сообщает СК.

В СКР не называют предприятие, но, по данным RTVI, речь идет о » Гидрометаллургическом заводе» (ГМЗ). Это градообразующее предприятие Лермонтова. В 2018 году из-за его остановки, как отмечала «Российская газета», в городе решением губернатора Ставропольского края был введен режим чрезвычайной ситуации: без тепла, электричества, воды и канализации могли остаться более 25 тыс. местных жителей, поскольку единственная местная ТЭЦ включена в производственный цикл завода.

К этому времени собственники предприятия несколько лет наращивали долговую нагрузку, в результате чего долги ГМЗ перед государством и кредиторами, крупнейшим из которых был Сбербанк, превысили 2 млрд рублей. В апреле 2018 года был подан иск о признании ОАО «ГМЗ» банкротом. Однако вскоре предприятие перешло новым собственникам, которым удалось его запустить.