Следственный комитет организовал проверку информации об «агрессивном поведении мигрантов» в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Данные о том, что иностранцы ночью нарушали общественный порядок и выкрикивали оскорбления на территории жилого комплекса, появились в соцсетях.

Доклад о результатах проверки будет представлен в центральный аппарат СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе проверки, говорится в сообщении.

Телеграм-канал «Новая Москва / ТиНАО» уточняет, что инцидент произошел в ночь на 25 мая в жилом комплексе «Остафьево» в Щербинке с участием «лиц азиатской внешности».

Участница чата ЖК выложила видео, на котором одна из девушек, находившаяся в компании сверстников, выкрикнула: «Русские — ******** [нецензурная форма слова «гомосексуалы»]». После этого группа направилась в сторону подъезда.

Автор видео пошла за ними и попыталась выяснить, кто именно выкрикнул оскорбление. Судя по видео, в результате между жительницей дома и одной из девушек произошел конфликт. Спутники последней оттащили ее и увели в подъезд, силой закрыв за собой дверь.

Участница чата отметила, что на вид молодым людям 16-18 лет. Они «сидели шумели», а потом якобы начали «придираться» к другой компании, сидевшей недалеко от подъезда, пишет автор ролика. Она объяснила, что решила снять видео, чтобы «защитить наших ребят», которые «вообще никого не трогали». Некоторые участники чата усомнились, что конфликт был спровоцирован подростками, и предположили, что «брань изначально была в их сторону».

25 мая молодых людей задержали и доставили в отдел полиции, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. На опубликованном телеканалом видео трое девушек садятся в служебный автомобиль УВД по Троицкому и Новомосковскому округу в сопровождении двух полицейских.