Постановка на воинский учет становится обязательным условием получения российского гражданства для иностранцев, такой закон Госдума приняла единогласно — 411 голосами «за» — в первом чтении и в целом, передает корреспондент RTVI.

МВД России будет обязано предоставлять сведения о мужчинах, которых решено принять в гражданство, в электронной форме — для этого планируется применять единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Если новый гражданин не встанет на учет в военкомате, это станет основанием для прекращения его гражданства.

Сейчас лишиться приобретенного российского гражданства можно за сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство, в том числе за преступление (приготовление к нему или покушение на него) и в создании угрозы национальной безопасности России.

«Получающий гражданство Российской Федерации должен, безусловно, уважать законы и традиции нашей многонациональной страны, безусловно, должен действовать в логике не только соблюдения и уважения законов, но и подтверждения своими действиями готовности служению, отечеству и защите интересов России», — сказала в ходе обсуждения вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Поэтому, говорит она, «введение требования о постановке на воинский учет до принесения присяги является абсолютно логичным, вытекающим из положений конституции нашей страны и согласованным с точки зрения общей концепции и логики статуса гражданства Российской Федерации».

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал увеличение срока службы для новых граждан России до двух лет и повышение для них верхнего предела призывного возраста.

Предложение повысить призывной возраст для новых граждан до 45 лет еще обсуждается и с повестки не снимается, добавил председатель нижней палаты парламента на заседании.

«Мы вышли на то решение, которое надо принимать раньше… Предложения направлены на проработку в правительство и так далее, сейчас обсуждается с точки зрения равенства прав, это работа идет, она серьезная. То же самое и срок службы, мы еще обсуждаем. Что касается возраста — мы этот вопрос не снимаем, срок службы — не снимаем. Могут быть особые условия при принятии в гражданство», — сказал Володин.

О проработке инициативы, согласно которой новые граждане России будут обязаны встать на воинский учет, Володин сообщил 29 июля. По его словам, в рамках инициативы предполагается увеличить срок службы до двух лет и повысить верхний предел призывного возраста для россиян с приобретенным гражданством.

Как ожидается, после принятия закона новые граждане России будут служить по новым правилам уже в осенний призыв. Собеседник RTVI в Госдуме заявил, что «новые граждане России будут служить в армии один год», отметив, что «граждане России все равны». Ранее, 23 июля, Госдума приняла закон о введении режима высылки мигрантов из страны.