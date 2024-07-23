Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, который вводит режим высылки мигрантов из России, передает корреспондент RTVI. Поправки единогласно поддержали 420 депутатов Госдумы.

Закон был принят в первом чтении 18 июня. Он расширяет полномочия МВД и вводит в России «режим высылки» для мигрантов-нарушителей. Согласно этому режиму, выдворению из страны могут быть подвергнуты иностранные граждане, которые нарушили режим пребывания в России или совершили иные правонарушения.

Иностранный гражданин, не имеющий права пребывать в России, будет считаться находящимся в режиме высылки со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц. Попавший в реестр имеет очень серьезное поражение в правах: он не сможет заключать сделки, управлять автотранспортом, приобретать автотранспорт и недвижимость, регистрироваться по месту временного пребывания и месту жительства, заключать брак, заключать сделки, снимать деньги со счетов, производить денежные переводы, за исключением 30 тыс. рублей, перечислил в разговоре с журналистами соавтор поправок депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Кроме того, закон содержит так называемое «соглашение о лояльности», им закрепляются условия пребывания в России иностранных граждан. Соглашение предполагает, что иностранцы должны, в частности, уважать культуру и традиции, не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику России, а также соблюдать требование о недопустимости искажения исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом.

При обсуждении на заседании во втором чтении парламентарии поддержали ряд поправок. Поддержку получила норма о том, что иностранцев будут пропускать через границу в страну их гражданства в том числе по паспортам с истекшим сроком действия.

«Пропуск через государственную границу иностранного гражданина в страну его гражданства может быть разрешен по документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве, с истекшим сроком действия либо по документу, имеющему технические неисправности, принадлежащему иностранному гражданину и позволяющему идентифицировать личность иностранного гражданина», — следует из текста поправки.

Парламентарии также поддержали поправки, согласно которым срок содержания выдворяемых иностранцев в спецучреждениях может быть продлен с 48 часов только по ходатайству МВД или ФСБ. Кроме того, ЗАГСы будут проверять иностранцев, которые вступают в брак в России, на факт их включения в реестр контролируемых лиц. Одновременно одобрен запрет внесенным в реестр становиться участником или учредителем общественной или религиозной организации.

Кроме того, устанавливается, что с 1 января 2025 года срок временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток в течение одного года, а не 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток, как предполагалось ранее.

Постановка временно пребывающего в Россию иностранного гражданина на учет по месту пребывания осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, но не более чем на один год, следует из поправок.

В Госдуме ожидают, что «правительство РФ согласует и подготовит к внесению в Государственную думу в этом году законопроект, который будет устанавливать дополнительные ограничения по въезду иностранных граждан на нашу территорию», сказал журналистам Вяткин.

«Конечно, очень важно установить системы, которые будут позволять четко идентифицировать иностранцев, которых мы не желаем видеть на нашей территории. Так получается, что многие иностранцы, когда их высылают, депортируют, меняют документы, немножко изменяют фамилию, имя, меняют внешность и пытаются по документам — по новым уже въехать на территорию Российской Федерации. Так вот, системы дактилоскопирования, которые будут сейчас уже вводиться в отдельных регионах, в первую очередь в центральном авиационном узле, будут позволять отслеживать тех, кто не должен прибывать на нашу территорию», — отметил Вяткин.