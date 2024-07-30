Законопроект о постановке мигрантов на воинский учет будет внесен в Госдуму во вторник, 30 июля, сообщил источник RTVI в Госдуме.

«Как ожидается, он будет внесен сегодня и принят завтра, 31 июля, в первом чтении и в целом», — сказал собеседник.

По его словам, законопроект еще прорабатывается.

Другой собеседник RTVI заявил, что «новые граждане России будут служить в армии один год», отметив, что «граждане России все равны».

О проработке инициативы, согласно которой новые граждане России будут обязаны встать на воинский учет, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил 29 июля. По его словам, в рамках инициативы предполагается увеличить срок службы до двух лет и повысить верхний предел призывного возраста для россиян с приобретенным гражданством.

Как ожидается, после принятия закона новые граждане России будут служить по новым правилам уже в осенний призыв.

Россияне с приобретенными гражданством должны понимать, что «они здесь не только будут деньги зарабатывать, не только материнские капиталы получать», заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя идею возможного увеличения срока службы для новых граждан до двух лет.

В то же время коллега Колесникова по думскому комитету Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что года службы в армии становится недостаточно, чтобы «стать настоящим профессионалом». По словам депутата, желающим получить российское гражданство нужно сначала отслужить, а только затем получать паспорт.

«А то получается, что наши парни отдуваются за всю страну, а приезжие специально затягивают оформление, чтобы превысить призывной возраст. Для таких я бы поднял его хоть даже лет до 50», — сказал Журавлев.