Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать инициативу, согласно которой новые граждане России будут обязаны встать на воинский учет. Кроме того, для них может быть увеличен срок службы в армии до двух лет, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Подготовить соответствующие поправки Володин поручил заместителю председателя Госдумы Ирине Яровой, главе комитета по обороне Андрею Картаполову, первому заместителю руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрию Вяткину и председателю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Предполагается, что постановка на воинский учет будет происходить одновременно с получением паспорта гражданина России.

Также планируется усиление контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст. Сейчас призывать на срочную службу могут граждан с 18 до 30 лет.

Изменения планируется рассмотреть до конца весенней сессии Госдумы— она закончится 5 августа. Таким образом, новые граждане России уже в осенний призыв будут служить по новым правилам.

В пятницу, 19 июля, Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрении нижней палаты парламента находятся 25 законопроектов о регулировании миграционной сферы. Председатель Госдумы назвал эту тему приоритетной.

Через четыре дня после этого заявления депутаты приняли законы о режиме высылки мигрантов и о праве полиции принимать решение об их выдворении.