Следственный комитет обнародовал список «обобщенных за несколько лет» предложений в сфере миграционной политики, которые глава ведомства Александр Бастрыкин направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину 16 июля. Перечень опубликован в телеграм-канале СК.

Среди предложений Бастрыкина:

признать нелегальное нахождение мигрантов на территории России отягчающим обстоятельством для иностранцев, совершивших преступление;

при получении паспорта гражданина России одновременно ставить иностранца на воинский учет. Также предлагается «в приоритетном порядке» отправлять в зону боевых действий на Украине лиц с приобретенным гражданством;

создать единую систему информации о мигрантах, в том числе по вопросам подлинности документов о владении русским языком, доступ к которой будет у разных ведомств. Вместе с тем разработать цифровые профили для каждого иностранного гражданина, где будут указаны сведения о его документах. Доступ к цифровому профилю должен обеспечиваться через QR-код;

установить требования для детей мигрантов о минимальном пороге знания русского языка, использовать эти требования для приема в российские школы;

обязать работодателей обеспечивать трудовых мигрантов жильем и расходами на транспорт, а также создать финансовый депозит для иностранца на случай его выдворения;

обязать мигрантов получать и использовать российскую сим-карту на время нахождения на территории России;

запретить массовую регистрацию мигрантов в «резиновых квартирах».

Бастрыкин также предложил создать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов российскими специалистами, «обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий».

Кроме того, он предложил разработать программу «внутрироссийского перемещения отечественных трудовых ресурсов» для работы на определенном объекте, а также «экономически мотивировать предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы» и «предусмотреть весомый налог на использование рабочей силы иностранных граждан».

О том, что Бастрыкин направил в Госдуму предложения «по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики», СК сообщал 19 июля.

Накануне, 23 июля, Госдума приняла закон, который, в частности, вводит режим высылки мигрантов. По этому режиму выдворению могут быть подвергнуты иностранные граждане, которые нарушили режим пребывания в России или совершили иные правонарушения.