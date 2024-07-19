Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения «по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики». Об этом сообщила пресс-служба СК.

Как отмечается в пресс-релизе, по поручению Бастрыкина предложения сначала были обобщены в центральном аппарате СК, после чего направлены в Госдуму.

Помимо прочего, Следком предлагает жестче урегулировать вопрос лишения гражданства для натурализованных граждан. Предлагается лишать приобретенного гражданства в том числе за факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Кроме того, с учетом «сознательного игнорирования требования законов иностранцами», которые нелегально находятся в России, предлагается считать отягчающим обстоятельством совершение преступления лицом, находящимся в стране в нарушение установленного порядка.

Предложены также меры, которые будут способствовать «более четкому контролю» за приезжающими и уезжающими иностранцами. Речь идет, среди прочего, о введении процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрете массовой регистрации в «резиновых квартирах».

Процедуру получения российского паспорта лицами, приобретающими гражданство России, «важно синхронизировать» с одновременной постановкой на воинский учет, подчеркнули в СК.

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