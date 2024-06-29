Глава Чечни Разман Кадыров раскритиковал председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина за слова о том, что за недавними нападениями в Ростове и в Дагестане стояли «террористы-исламисты». Кадыров посоветовал главе СК быть «предельно аккуратным», заявив, что мусульмане «не совершали и не совершают» терактов.

«Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать Ислам с террором», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

По его словам, ни одна религия не предписывает убивать невинных людей и «устраивать жестокую кровавую резню». При этом религии не следует путать с «сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов», которые могут называть себя как угодно, не имея отношения к священным писаниям, уточнил Кадыров.

Глава республики предупредил, что если чиновники уровня Бастрыкина продолжат выступать с подобными заявлениями, то для общественно-политической ситуации в стране «это может закончиться крайне плохо».

По мнению Кадырова, народы в России сейчас «едины и сплочены как никогда», и этим нужно дорожить, а не «делить общество по хорошим и плохим религиям».

Что сказал Бастрыкин

Заявление главы СК России о «террористах-исламистах» прозвучало на Международном молодежном юридическом форуме в Петербурге. Бастрыкину задали вопрос о том, не следует ли запретить в России никабы — закрывающие лицо женские головные уборы с узкой прорезью для глаз.

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Председатель Следкома в ответ заявил, что этот вопрос нужно адресовать Госдуме, которую он ранее на этой неделе назвал «Государственной дурой».

«Поэтому я ее так и назвал. Я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарий из социальных сетей. Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. <…> Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — сказал Бастрыкин.

«Ну, и конкретно, что происходит сегодня. В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты, террористы. В Ростовской тюрьме — кто совершил? Территористы, исламисты. Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию. Поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления», — отметил глава СК.

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В защиту Бастрыкина выступил околовоенный телеграм-канал «Два Майора», который посоветовал спичрайтерам Кадырова «разделять понятия Ислам и исламизм».

«Ислам — это религия. А исламизм — это религиозно-политическая идеология. Не по делу наезд на Бастрыкина», — сказано в сообщении канала.

Недавно глава Следкома столкнулся с резкой критикой после того, как назвал Госдуму «Государственной дурой». Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин обвинил его в оскорблении российского народа, а депутат от Дагестана Султан Хамзаев — в использовании «оппозиционно-навальнистского лозунга». В СК утверждали, что Бастрыкин только цитировал комментарий в соцсетях и не хотел оскорблять депутатов, и призвали не вырывать его слова из контекста.

Захват заложников в ростовском СИЗО

Утром 16 июня шестеро заключенных, осужденных за терроризм, захватили двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Здание штурмовал спецназ. Спустя несколько часов областное УФСИН сообщило, что все захватчики убиты. Оказалось, они готовили нападение несколько месяцев. Все захватчики были осуждены в декабре 2023 года за участие в деятельности ИГИЛ* и подготовке теракта в здании Верховного суда в Черкесске.

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В камерах у захватчиков были обнаружены сотовые телефоны с работающими сим-картами, вещи с символикой ИГИЛ* и другие запрещенные предметы. В отношении начальника СИЗО запустили служебную проверку.

Серия терактов в Дагестане

23 июня вооруженные боевики напали на сотрудников полиции, а затем обстреляли синагоги и православные церкви в Дербенте и Махачкале. Кроме того, в селе Сергокала обстреляли полицейский автомобиль.

В результате погиб 21 человек, включая 16 сотрудников правоохранительных органов, еще 46 человек пострадали. Были убиты шесть боевиков. Впоследствии выяснилось, что они входили в «спящую» ячейку террористической организации.

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Трое участников нападений оказались сыновьями и племянником главы Сергокалинского района и секретаря регионального отделения «Единой России» Магомеда Омарова. Еще шестеро его сыновей вскоре были арестованы за мелкое хулиганство. Сам Омаров признался, что на протяжении нескольких лет знал о радикальных взглядах своих детей, но не разделяет их. Чиновника сначала задержали, а потом поместили под административный арест по статье о мелком хулиганстве.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что все чиновники и депутаты республики будут проверены на клановость и наличие подозрительных связей. По его словам, проверка пройдет в несколько этапов и будет включать в себя, помимо прочего, анализ личных дел госслужащих и народных избранников.

* Организация признана в России террористической и запрещена