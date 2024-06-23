В дагестанском Дербенте неизвестные напали на православную церковь и синагогу, сообщили ТАСС в мэрии города. Одновременно с этим в столице региона Махачкале был обстрелян пост ДПС.

По предварительным данным МВД Дагестана, в Дербенте погиб один сотрудник полиции, еще один ранен.

«Неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. <…> Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые объявлен в ориентировку: «Фольксваген Поло» белого цвета госномер 921», — говорится в сообщении дагестанского МВД.

Информация о погибших и раненых, а также личности нападавших уточняются. По данным телеграм-канала Baza, погибших по меньшей мере двое — сотрудник полиции и посетитель синагоги. Еще один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет Mash.

При нападении на церковь в Дербенте убили священника, отца Николая, сообщил в своем телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. По его данным, священнослужителю перерезали горло. Кроме того, из газового пистолета расстреляли охранника церкви, сообщил Хадулаев.

«Священники закрылись в Церкви ждут помощи», — написал он.

В соцсетях распространяются кадры пожара в дербентской синагоге. На видео слышны звуки перестрелки.

Параллельно с нападением в Дербенте неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале. По предварительным данным, один сотрудник полиции убит, шестеро ранены, среди гражданского населения пострадавших и погибших нет. Объявлен план «Перехват», личности нападавших уточняются.

СМИ публикуют видео, на котором, как утверждается, неизвестные в черной одежде расстреливают в Махачкале полицейские машины.

Телеграм-канал «112» сообщает, что в Махачкале горит синагога.

Махачкалу и Дербент оцепили на въезд и выезд после вооруженных нападений, передает Mash.