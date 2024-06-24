Национальный антитеррористический комитет (НАК) распространил во «ВКонтакте» оперативное видео с места проведения контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. На записи видны сожженные машины, здания и тела.

С 08:15 контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте была завершена, передает ТАСС.

«В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан принято решение о прекращении контртеррористической операции. 24 июня в 08:15 правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ Махачкалы и Дербента Республики Дагестан отменен»,— сказано в пресс-релизе комитета.

Как сообщал НАК ранее, в результате КТО «нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале — трое бандитов. »

«Имеются погибшие и раненные среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении НАК.



В комитете отметили, что на месте столкновений работают взрывотехники, изъято стрелковое оружие и боеприпасы. Также продолжается поиск пособников террористов.

Накануне, 23 июня, группа вооруженных людей напала на сотрудников полиции, а затем обстреляла синагоги и православные церкви в двух дагестанских городах — Дербенте и Махачкале. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала вблизи Дербента. Там неизвестные обстреляли полицейский автомобиль.

Глава региона Сергей Меликов сообщил, что в результате нападений погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц, в том числе священник. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

«Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана писал, что двое убитых боевиков были опознаны как сыновья 64-летнего секретаря дагестанского отделения «Единой России» и главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

