В ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане были убиты несколько боевиков, устроивших теракт в Махачкале и Дербенте. Данные о количестве нападавших разнятся: НАК сообщает о пяти убитых террористах, глава республики Сергей Меликов — о шести. RTVI рассказывает, что известно о личностях боевиков.

В воскресенье, 23 июня, группа вооруженных людей напала на полицейских, а затем обстреляла синагоги и православные церкви в двух дагестанских городах — Дербенте и Махачкале. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала вблизи Дербента. Там неизвестные обстреляли машину с сотрудниками полиции, в результате чего один полицейский был ранен. По данным Меликова, в результате нападений погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц, в том числе священник. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Связь с исламистами

По одной из версий правоохранительных органов, боевики, устроившие теракт в Дагестане, являются сторонниками международной террористической организации, сообщили РБК и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.

«Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — заявил собеседник РБК.

Как отметил источник издания, силовики уверены, что нападения в Дагестане были спланированы заранее, а религиозные объекты неслучайно стали целями боевиков. РБК поясняет, что атаку, в результате которой был убит священник, совершили в большой православный праздник — 23 июня отмечается День Святой Троицы. Кроме того, силовики считают неслучайным выбор городов для совершения теракта — туристического Дербента и столицы республики.

По словам собеседника РБК, несколько нападавших числились в базах данных МВД как имеющие связи в ваххабитских кругах.

Дагестанское управление Следственного комитета рассматривает версию, что боевики были участниками так называемой спящей ячейки исламистской террористической организации, сообщил источник «Верстки»*.

Среди нападавших были сыновья дагестанского чиновника

«Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана сообщил, что двое убитых боевиков были опознаны как сыновья 64-летнего секретаря дагестанского отделения «Единой России» и главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

Еще одного убитого нападавшего опознали как племянника Омарова, рассказал собеседник «Интерфакса». По данным Baza, это 32-летний Абдусамад Амадзиев.

Всего у Магомеда Омарова восемь детей (по данным телеграм-канала «112» — девять). При отражении атаки боевиков были убиты двое из них — Адиль и Осман.

Baza утверждает, что пятеро убитых боевиков были уроженцами Сергокалинского района и входили в террористическую группу одного из сыновей Омарова.

По данным РИА Новости и ТАСС, вечером 23 июня Магомеда Омарова задержали и отвезли на допрос, в его доме прошли обыски. Он собирался добровольно подать в отставку, но не успел, пишет «112». Омаров будет освобожден от должности главы района, сообщил РИА Новости источник в руководстве Дагестана. Чиновник занимал этот пост с 2010 года. В ночь на 24 июня дагестанское отделение «Единой России» сообщило об исключении Омарова из партии в связи с дискредитирующими действиями.

Самому младшему участнику теракта Осману Омарову был 31 год. «Верстка»* со ссылкой на данные из базы ФНС пишет, что в 2012 году он устроился работать на Дербентский коньячный комбинат, где проработал не менее двух лет. Затем Осман работал в местном филиале Сбербанка. В 2017 году получил статус ИП для разведения животных — птицы, овец, коз и крупного рогатого скота. По данным Mash, Осман занимался в Махачкале строительным бизнесом, владел кафе «Лимонад» в Изербаше и «имел связи с Турцией».

Адиль Омаров — второй сын в семье единоросса, ему было 37 лет. Как пишет «Верстка»*, он учился на юридическом факультете Дагестанского государственного университета и занимался вольной борьбой. Издание также выяснило, что один из телефонных номеров, связанных с Адилем, записан у других абонентов как «Адиль Мастер Котла», «Адиль Ремонт Котлов» и «Адиль Теплосервис» (одноименная компания занимается монтажом и обслуживанием систем водоснабжения).

Один из братьев убитых боевиков Мурад Османов занимает должность руководителя детско-юношеского футбола Федерации футбола Дагестана, пишет Mash. За несколько дней до теракта он принял участие во встрече с главой республики Сергеем Меликовым по случаю выхода «Динамо Махачкала» в Премьер-лигу.

Племяннику Омарова Абдусамаду Амадзиеву было 32 года. Как минимум с 2012 по 2014 год он был сотрудником компании «Дагестангазсервис» (позже была преобразована в «Газпром газораспределение Дагестан»). Согласно данным за 2021 год, Амадзиев владел автомобилем ВАЗ-2109.

По предварительным данным, еще одним из боевиков, которого убили силовики в Дербенте, мог быть 28-летний Гаджимурад Кагиров — мастер спорта по вольной борьбе, воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба Eagles MMA. За свою карьеру он провел два боя в ММА (промоушен GCE), оба завершились победой.

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