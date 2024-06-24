Вечером 23 июня в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС. По предварительным данным, погибли по меньшей мере шесть сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. В Дагестане был введен режим КТО. НАК отчитался о пятерых убитых боевиках, власти республики — о шестерых. Главное о теракте в Дагестане — в материале RTVI.

Что произошло

Около 18:30 дагестанские телеграм-каналы сообщили о вооруженных нападениях в республике. По сообщениям республиканского МВД и Национального антитеррористического комитета (НАК), атаке боевиков подверглись православная церковь и синагога в Дербенте, а также храм и пост ДПС в Махачкале. Еврейские религиозные организации сообщили РИА Новости, что синагога в дагестанской столице также была атакована.

По данным Baza, в Дербенте боевики начали стрелять по сотрудникам полиции около 17:50, после чего переместились к синагоге. Изначально сообщалось, что нападавшие скрылись на белом Volkswagen Polo. Позже управление МВД по Дагестану объявило в розыск черную Lada Vesta с госномером Н075УТ05.

Примерно в то же время, что и в Дербенте, началась стрельба в Махачкале на улице Магомедгаджиева, там боевики в черной одежде открыли огонь по полицейским машинам. Как пишет Baza, нападавшие скрылись на черной девятке без номеров, которую они отобрали, угрожая оружием.

Вскоре в соцсетях появились сообщения о пожаре в махачкалинской синагоге на улице Ермошкина. Раввин города заявил РИА Новости, что пострадавших нет.

По данным источника ТАСС, боевики использовали в том числе иностранное оружие, включая как минимум одну штурмовую винтовку. Также они завладели оружием полицейских, добавил собеседник агентства.

Бои между силовиками и боевиками продолжались на протяжении нескольких часов, вплоть до полуночи. В разных частях Махачкалы и Дербента были слышны звуки стрельбы. В частности, на площади в центре дагестанского села Сергокала (примерно в 83 км от Дербента) неизвестные обстреляли машину с полицейскими. В результате один сотрудник полиции был ранен.

Дороги на въезде в Махачкалу и на выезде из города перекрыли. В респуликанском МВД заявили, что такие меры предприняты, чтобы не дать сообщникам боевиков покинуть город.

В Дербенте была замечена военная техника. Около 21:00 ТАСС сообщил, что центральная часть города обесточена. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что боевики засели в одном из зданий близ ресторана «Хаял» (расположен в 500 м от Покровской церкви, которая подверглась нападению).

Телеграм-канал Mash сообщил, что в православном храме в Махачкале «закрыты» 40 заложников. МВД Дагестана не подтвердило информацию о заложниках, заявив, что в церкви «закрылись» 19 человек «с целью собственной безопасности». Позже людей вывели из храма, их жизни ничего не угрожает, заявили в ведомстве.

Около 23.30 телеграм-канал Shot сообщил, что территория Успенского собора в Махачкале оцеплена. В соседнем здании возник пожар.

Около 23.00 НАК отчитался о завершении активной фазы контртеррористической операции (КТО) в Дербенте. Позже глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об аналогичном статусе КТО в Махачкале.

К полуночи удалось потушить пожар в дербентской синагоге.

Что известно о нападавших

В ходе КТО были убиты пятеро нападавших, отчитался НАК. В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что убитыми числятся «шестеро бандитов».

По данным НАК, троих боевиков убили в Махачкале, двоих — в Дербенте. Один из нападавших был убит в результате перестрелки в махачкалинской церкви, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по региону Шамиль Хадулаев.

По одной из версий правоохранительных органов, боевики являются сторонниками международной террористической организации, пишут РБК и ТАСС со ссылкой на источники. «Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — утверждает собеседник РБК. Несколько нападавших числились в базах данных МВД как имеющие связи в ваххабитских кругах, добавил источник издания. По словам собеседника, силовики уверены, что нападения были спланированы заранее, а целями неслучайно стали религиозные объекты — атака была совершена в большой православный праздник (23 июня отмечается День Святой Троицы).

Двое убитых боевиков — сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, еще один нападавший — его племянник, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана. По данным РИА Новости и ТАСС, Омарова задержали и отвезли на допрос. «МК в Дагестане» пишет, что он подал в отставку.

Baza утверждает, что все пятеро боевиков были уроженцами Сергокалинского района и входили в террористическую группу сына Омарова.

Погибшие и раненые

Муфтият Дагестана сообщил в своем телеграм-канале, что в результате нападений в Махачкале и Дербенте погибли по меньшей мере девять человек, семеро из них — сотрудники правоохранительных органов; еще 25 человек пострадали. Позже сообщение было отредактировано, из него исчезли данные о жертвах и раненых.

Дагестанское МВД публиковало последние данные о погибших около 20.30. В сообщении, которое позже было удалено из телеграм-канала ведомства, говорилось, что в результате нападений были убиты шесть сотрудников полиции, еще 12 ранены. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что жертвами теракта стали более 15 полицейских.

По данным дагестанского МВД на 23:00, в махачкалинские больницы были доставлены 16 человек — 13 раненых сотрудников полиции и трое гражданских. «Информация о погибших уточняется», — говорится в сообщении.

В числе жертв нападения — настоятель дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Николай Котельников и охранник церкви в Махачкале. Священнослужителю перерезали горло, сообщил председатель дагестанской ОНК Шамиль Хадулаев. Охранника махачкалинского храма расстреляли, он был вооружен только газовым пистолетом.

Кроме того, в результате перестрелки в Дербенте погиб начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев.

Реакция властей

В первые часы после нападения в Дагестане был объявлен план «Перехват» и режим КТО. Власти региона создали оперативный штаб и призвали жителей не покидать дома без острой необходимости. Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК).

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал нападения в Дербенте и Махачкале попытками дестабилизации ситуации в регионе и призвал граждан сохранять спокойствие.

«Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — подчеркнул он.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов в обращении к гражданам заявил, что после теракта действия силовиков могут вызывать «определенные неудобства и ограничения», и попросил отнестись к этому с пониманием. Он добавил, что увеселительные мероприятия в дагестанской столице будут отменены «до особого распоряжения».

Депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев заявил, что за нападениями в республике могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО. «Потому что мы развиваем успех на СВО во всех фронтах, а значит (согласно видению противника. — Прим. RTVI) ситуацию надо раскачать внутри нашей страны», — сказал он в эфире «Россия-24» (цитата по РИА Новости).

В ответ на заявление Гаджиева сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин попросил депутата не списывать каждый теракт «на происки Украины и НАТО».

«Я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем — бревна не разглядим. А пора бы», — написал он в своем телеграм-канале.

Еще один депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев назвал атаки на Дербент и Махачкалу «попыткой навести обострение, создать межнациональный, межконфессиональный конфликт».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что случившееся в Дагестане выглядит «подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями».

«У тех, кто совершил эти подлые преступления, нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства. На такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте», — говорится в сообщении руководителя республики в его телеграм-канале.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал звеньями одной цепи атаки боевиков в Дагестане и ракетный обстрел Севастополя, в результате которого погибли четыре человека и пострадали более 140. «Наши враги прикладывают максимум усилий, чтобы дестабилизировать обстановку внутри нашей страны. Но у них ничего не получится», — написал руководитель региона.

На момент выхода материала официальных комментариев по ситуации в Дагестане от Кремля и президента России Владимира Путина не поступало.