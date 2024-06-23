Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал в своем телеграм-канале вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале. По его словам, неизвестные предприняли попытки дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации, однако на их пути встали сотрудники дагестанской полиции, среди которых есть пострадавшие», — говорится в сообщении Меликова.

После ЧП со стрельбой в Дагестане создали оперативный штаб, добавил глава региона.

Меликов призвал жителей региона сохранять спокойствие, пообещав предоставить подробную информацию позже.

«Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся! Призываю всех сохранять спокойствие» — подчеркнул он.

Вооруженные нападения в Махачкале и Дербенте произошли вечером 23 июня. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что неизвестные напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

«В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Правоохранительными органами предпринимаются все необходимые меры для розыска и задержания преступников», — говорится в сообщении НАК.

Примерно через два часа после начала атаки МВД Дагестана отчиталось о двух убитых боевиках. Аналогичную информацию приводит РБК со ссылкой на НАК.

«Работа силовиков продолжается. Город перекрыт правоохранители», — говорится в сообщении дагестанского управления МВД.

В результате нападения в Дербенте погиб один сотрудник полиции, еще один ранен, заявили в ведомстве. В Махачкале, по предварительным данным, был убит один полицейский и ранено шестеро.

При нападении на церковь в Дербенте убили протоиерея Николая и охранника, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

По факту вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте Следственный комитет возбудил уголовные дела по ст. 205 УК (террористический акт).