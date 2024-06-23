В Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Вечером 23 июня в Махачкале и Дербенте неизвестные напали на на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

«В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о проведение контртеррористической операции и введении правового режима КТО», — приводит РБК заявление НАК.

Боевики совершили вооруженные нападения в Дагестане вечером 23 июня. В НАК и дагестанском управлении МВД сообщили, что неизвестные расстреляли в Дербенте церковь и синагогу, оба здания в итоге сгорели. В Махачкале боевики напали на православный храм и пост ДПС.

По последним данным МВД Дагестана, в результате нападений погибли шесть сотрудников полиции, еще 12 ранено. «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что число пострадавших силовиков выше — 23.

Двое нападавших были убиты, сообщило МВД Дагестана. Еще двое боевиков были задержаны, сообщает «Интерфакс». Информации о точном числе нападавших пока нет.

Около 20.30 мск РИА Новости и «Известия» сообщило, что в Махачкале и Дербенте продолжаются перестрелки.

По факту вооруженных нападений в Дагестане Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте (ст. 205 УК). Глава региона Сергей Меликов назвал действия боевиков «попыткой к дестабилизации общественной ситуации».