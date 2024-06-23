Сотрудники спецслужб опознали личности троих убитых в Дагестане боевиков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По предварительным данным, всего убиты четверо боевиков, рассказал собеседник агентства: двое из них — сыновья главы Сергокалинского района Дагестана, еще один — его племянник.

Как отметил источник, сам глава района задержан, с ним беседуют сотрудники спецслужб, а в его доме идут обыски.

О том, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан, пишут также РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники. «Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья», — сказал собеседник РИА Новости.

По словам источника агентства, Омаров будет отправлен в отставку. «МК в Дагенстане» пишет, что он подал в отставку.

Вечером 23 июня в Махачкале и Дербенте произошли нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Позже появилась информация, что неизвестные обстреляли машину с полицейскими в центре села Сергокала. В республике был введен режим контртеррористической операции (КТО). Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК).

Число жертв и пострадавших пока неизвестно. Муфтият Дагестана сообщил о девяти жертвах и 25 пострадавших, но позже удалил эту информацию. МВД по республике в 20:33 сообщало о шести убитых и 12 раненых полицейских. В 23:06 ведомство сообщило о 16 раненых: 13 полицейских и троих гражданских. «Информация о погибших уточняется», — отметило оно.