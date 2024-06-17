В СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где 16 июня арестованные взяли в заложники двух сотрудников, проводятся проверки, допросы и обыски. Следствие выясняет, как к заключенным попали мобильные телефоны с камерами, вещи с символикой ИГИЛ* и другие запрещенные предметы. Что известно о ситуации спустя больше суток — в материале RTVI.

Обыски и допросы

В результате обысков в СИЗО изъяли запрещенные предметы, в том числе средства мобильной связи и бытовые предметы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным Shot, изъяты личные вещи и телефоны участников захвата.

Следователи допросили сотрудников СИЗО о том, как проходил контроль и надзор над арестантами, досмотр передач, проводилась ли профилактика радикальных течений и других противоправных деяний, рассказал источник ТАСС.

В отношении начальника СИЗО-1 Андрея Мусаева началась служебная проверка, утверждает источник Shot. Арестованных тоже допросили, пишет канал. По его данным, четверо заключенных заявили, что террористы пытались их завербовать.

Допрошенные в частности рассказали, что захватчики «достаточно долго» обсуждали свой план и пытались склонить на свою сторону «как можно больше сокамерников», обещая им денежную помощь на свободе после побега.

По факту захвата заложников расследуется уголовное дело по соответствующей статье 206 УК. Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела — о халатности, злоупотреблении полномочиями или пособничестве, сообщила «Инфо24» правозащитница Ева Меркачева.

Освобожденные сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии, одному из них была оказана разовая медицинская помощь, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

СМИ и телеграм-каналы писали, что террористы удерживали начальника оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александра Богму и младшего инспектора дежурной смены Виктора Кончакова.

Почему осужденные за терроризм находились в СИЗО

Фамилии заключенных, устроивших захват заложников, официально не назывались. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что среди участников захвата было четверо уроженцев республики, приговоренных к 18 годам колонии по обвинению в терроризме.

Чеченцев среди убитых при штурме СИЗО не было, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Захватчиков предположительно было шестеро. Трое из них ― Тамерлан Гиреев, Шамиль Акиев и Азамат Цицкиев ― были задержаны в декабре 2023 года по делу о попытке устроить теракт в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии. Акиева и Гиреева приговорили к 18 годам колонии, Цицкиева — к 18,5 года, писал RT.

По данным издания «Сапа», в захвате заложников также участвовали Малик Гандалоев, задержанный в марте 2023 года по подозрению в подготовке теракта, и Магомед Сайпудинов, судимый за разбой и вымогательство. Ингушское издание «Фортанга» пишет, что шестым участником событий в СИЗО мог быть Даниил Камнев (в телеграм-каналах приводится другое написание фамилии ― Камнеев).

В апреле 2021 года Следственный комитет называл Даниила Камнева участником запрещенного в России религиозного объединения. По версии следствия, мужчина планировал устроить взрыв здания ОМВД в Кисловодске. Тот ли это человек, который участвовал в захвате заложников в СИЗО, доподлинно неизвестно.

По словам источника RT, троих осужденных по делам о терроризме, должны были в ближайшее время этапировать из ростовского изолятора в колонию. Бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия предположил, что уже осужденные могли находиться в СИЗО в связи с апелляцией по их делу.

«В ряде случаев, чтобы обеспечить личное участие осужденного в заседании, его помещают в СИЗО. Кроме того, само этапирование занимает дикое количество времени — от месяца до двух», — пояснил Багатурия «Известиям».

Переполненность СИЗО и нехватка сотрудников

По словам источника РИА Новости, СИЗО Ростова рассчитано на 500 с небольшим человек, а по факту там содержится «под 900» арестованных. При этом нехватка сотрудников в учреждении ― около 30%, отметил собеседник агентства. О таком же проценте недокомплекта в СИЗО пишет секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Могу лишь предположить, что количество незанятых штатных единиц в изоляторе подобного типа составляет от 70 до 90. Это огромная цифра», — отмечает он в своем телеграм-канале.

В изоляторе Ростова не хватает 76 сотрудников, а общий дефицит по региону составляет 1186 человек, пишет Mash со ссылкой на источник во ФСИН.

По информации правозащитницы Евы Меркачевой, в СИЗО Ростова содержалось на 300 человек больше, чем вмещает изолятор. Переполненность возникла в том числе из-за того, что в СИЗО-1 поступали «сотни человек», осужденные или обвиняемые по «террористическим» статьям, отметила она.

«Количество лишних заключенных, у которых, по сути, не было спального места, равнялось 300 человек. Это большой перелимит. Когда слишком много заключенных, нарушаются все процессы, связанные с контролем», — сообщила Меркачева РБК.

В СИЗО был «не просто ряд нарушений, происходило нечто, что не укладывается в рамки понимания», добавила она.

Состояние изолятора

Ростовское СИЗО-1 ― одно из старейших в России. По данным регионального УФСИН, история изолятора начинает отсчет с 4 сентября 1768 года. Источник «Подъема», назвавший себя бывшим сотрудником учреждения, рассказал, что здание ветхое, там бывают перебои с водой и отоплением.

«Выдавить решетку из кирпичной кладки — это не проблема из-за ветхости самого здания, плюс формальные технические осмотры камер сотрудниками. <…> Внутренний двор, куда они [сбежавшие заключенные] слезли из окна камеры, постовой должен патрулировать, но когда в смену заступает пять человек вместо 15, вопрос отпадает сам собой», — заявил он.

Ева Меркачева в беседе с «Подъемом» усомнилась в версии о том, что захватившие заложников сбежали из камер, выдавив решетку. «Конечно, оно [здание] старое и ветхое, но чтобы до такой степени!» — сказала она.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что захват заложников в СИЗО стал возможен из-за коррупции, благодаря которой к террористам не применяются жесткие меры содержания под стражей.

«Вопрос не в том, что закон мягкий, а в том, что коррумпированные негодяи дискредитируют нашу систему исполнения наказаний, они позволяют террористам так себя чувствовать», — заявил парламентарий «Инфо24».

По его мнению, в отношении сотрудников и администрации ростовского СИЗО должна быть проведена серьезная проверка.

*запрещенная в России террористическая организация