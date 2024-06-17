В СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где 16 июня арестованные взяли в заложники двух сотрудников, проводятся проверки, допросы и обыски. Следствие выясняет, как к заключенным попали мобильные телефоны с камерами, вещи с символикой ИГИЛ* и другие запрещенные предметы. Что известно о ситуации спустя больше суток — в материале RTVI.

Обыски и допросы

В результате обысков в СИЗО изъяли запрещенные предметы, в том числе средства мобильной связи и бытовые предметы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным Shot, изъяты личные вещи и телефоны участников захвата.

Следователи допросили сотрудников СИЗО о том, как проходил контроль и надзор над арестантами, досмотр передач, проводилась ли профилактика радикальных течений и других противоправных деяний, рассказал источник ТАСС.

В отношении начальника СИЗО-1 Андрея Мусаева началась служебная проверка, утверждает источник Shot. Арестованных тоже допросили, пишет канал. По его данным, четверо заключенных заявили, что террористы пытались их завербовать.

Допрошенные в частности рассказали, что захватчики «достаточно долго» обсуждали свой план и пытались склонить на свою сторону «как можно больше сокамерников», обещая им денежную помощь на свободе после побега.

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По факту захвата заложников расследуется уголовное дело по соответствующей статье 206 УК. Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела — о халатности, злоупотреблении полномочиями или пособничестве, сообщила «Инфо24» правозащитница Ева Меркачева.

Освобожденные сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии, одному из них была оказана разовая медицинская помощь, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

СМИ и телеграм-каналы писали, что террористы удерживали начальника оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александра Богму и младшего инспектора дежурной смены Виктора Кончакова.

Почему осужденные за терроризм находились в СИЗО

Фамилии заключенных, устроивших захват заложников, официально не назывались. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что среди участников захвата было четверо уроженцев республики, приговоренных к 18 годам колонии по обвинению в терроризме.

Чеченцев среди убитых при штурме СИЗО не было, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Захватчиков предположительно было шестеро. Трое из них ― Тамерлан Гиреев, Шамиль Акиев и Азамат Цицкиев ― были задержаны в декабре 2023 года по делу о попытке устроить теракт в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии. Акиева и Гиреева приговорили к 18 годам колонии, Цицкиева — к 18,5 года, писал RT.

По данным издания «Сапа», в захвате заложников также участвовали Малик Гандалоев, задержанный в марте 2023 года по подозрению в подготовке теракта, и Магомед Сайпудинов, судимый за разбой и вымогательство. Ингушское издание «Фортанга» пишет, что шестым участником событий в СИЗО мог быть Даниил Камнев (в телеграм-каналах приводится другое написание фамилии ― Камнеев).

В апреле 2021 года Следственный комитет называл Даниила Камнева участником запрещенного в России религиозного объединения. По версии следствия, мужчина планировал устроить взрыв здания ОМВД в Кисловодске. Тот ли это человек, который участвовал в захвате заложников в СИЗО, доподлинно неизвестно.

По словам источника RT, троих осужденных по делам о терроризме, должны были в ближайшее время этапировать из ростовского изолятора в колонию. Бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия предположил, что уже осужденные могли находиться в СИЗО в связи с апелляцией по их делу.

«В ряде случаев, чтобы обеспечить личное участие осужденного в заседании, его помещают в СИЗО. Кроме того, само этапирование занимает дикое количество времени — от месяца до двух», — пояснил Багатурия «Известиям».

Что известно о захвативших заложников в СИЗО Ростова

Эрик Романенко / ТАСС

Переполненность СИЗО и нехватка сотрудников

По словам источника РИА Новости, СИЗО Ростова рассчитано на 500 с небольшим человек, а по факту там содержится «под 900» арестованных. При этом нехватка сотрудников в учреждении ― около 30%, отметил собеседник агентства. О таком же проценте недокомплекта в СИЗО пишет секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Могу лишь предположить, что количество незанятых штатных единиц в изоляторе подобного типа составляет от 70 до 90. Это огромная цифра», — отмечает он в своем телеграм-канале.

В изоляторе Ростова не хватает 76 сотрудников, а общий дефицит по региону составляет 1186 человек, пишет Mash со ссылкой на источник во ФСИН.

По информации правозащитницы Евы Меркачевой, в СИЗО Ростова содержалось на 300 человек больше, чем вмещает изолятор. Переполненность возникла в том числе из-за того, что в СИЗО-1 поступали «сотни человек», осужденные или обвиняемые по «террористическим» статьям, отметила она.

«Количество лишних заключенных, у которых, по сути, не было спального места, равнялось 300 человек. Это большой перелимит. Когда слишком много заключенных, нарушаются все процессы, связанные с контролем», — сообщила Меркачева РБК.

В СИЗО был «не просто ряд нарушений, происходило нечто, что не укладывается в рамки понимания», добавила она.

Состояние изолятора

Ростовское СИЗО-1 ― одно из старейших в России. По данным регионального УФСИН, история изолятора начинает отсчет с 4 сентября 1768 года. Источник «Подъема», назвавший себя бывшим сотрудником учреждения, рассказал, что здание ветхое, там бывают перебои с водой и отоплением.

«Выдавить решетку из кирпичной кладки — это не проблема из-за ветхости самого здания, плюс формальные технические осмотры камер сотрудниками. <…> Внутренний двор, куда они [сбежавшие заключенные] слезли из окна камеры, постовой должен патрулировать, но когда в смену заступает пять человек вместо 15, вопрос отпадает сам собой», — заявил он.

Ева Меркачева в беседе с «Подъемом» усомнилась в версии о том, что захватившие заложников сбежали из камер, выдавив решетку. «Конечно, оно [здание] старое и ветхое, но чтобы до такой степени!» — сказала она.

«Язва вскрылась». Ветеран спецназа рассказал, как стал возможен захват заложников в СИЗО

Депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что захват заложников в СИЗО стал возможен из-за коррупции, благодаря которой к террористам не применяются жесткие меры содержания под стражей.

«Вопрос не в том, что закон мягкий, а в том, что коррумпированные негодяи дискредитируют нашу систему исполнения наказаний, они позволяют террористам так себя чувствовать», — заявил парламентарий «Инфо24».

По его мнению, в отношении сотрудников и администрации ростовского СИЗО должна быть проведена серьезная проверка.

*запрещенная в России террористическая организация