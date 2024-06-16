Утром 16 июня обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. В региональном управлении ФСИН отмечали, что с захватчиками проводили переговоры, однако они не принесли результатов. В результате спецоперации по освобождению заложников заключенные были убиты. Как преступники смогли сбежать из камер, как готовились к захвату и что происходит в СИЗО после случившегося — в материале RTVI.

Подготовка к захвату

В захвате, по данным телеграм-канала Baza, участвовало шесть осужденных. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что их было шесть-семь человек. ТАСС со ссылкой на источник писал, что к захвату осужденные предположительно готовились несколько месяцев. За это время «кураторы» операции успели доставить им в изолятор оружие, флаги ИГИЛ* и средства связи, отмечает Baza.

Осужденные устроили побег еще в три часа ночи на 16 июня, утверждает телеграм-канал Shot. Они выбили оконные решетки, после чего спустились по канату с третьего и четвертого этажей. Как отмечает канал, в процессе один из заключенных упал и сломал руку.

Канал также опубликовал предполагаемое видео побега заключенных, снятое из окна другим заключенным. «Это террористы, они сбегают», — комментирует автор видео.

Покинув камеры, мужчины отсиделись на территории СИЗО, затем сгруппировались и захватили младшего инспектора — 23-летнего Виктора Кончакова, а после — начальника оперативного управления Александра Богму, пишет Shot.

Виктор Кончаков работал в ростовском СИЗО в должности младшего инспектора дежурной смены, писали «Осторожно, новости». Ранее, по данным канала, он учился архитектурном в колледже и проходил срочную службу в российской армии. Александр Богма — начальник оперативного управления ФСИН. Член СПЧ Ева Меркачева в своем телеграм-канале отмечала, что «непонятно», почему он оказался в изоляторе в воскресенье. По одной из версий, которую публикует Shot, Богма приехал на переговоры с заключенными, в ходе которых был взят в заложники.

По версии председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Игоря Омельченко, заключенные могли сбежать из камер ростовского СИЗО через окно. В разговоре с RT он подчеркнул, что оружие и флаг они могли сделать самостоятельно из футболок и подручных средств, которые были в изоляторе.

«У одного из сбежавших был нож со сломанной и затупленной частью. В камеру официально на время дают ножи без острой части для нарезания продуктов. Скорее всего, они его забрали из хозяйственной части, когда сбежали из камер. Остальным их оружием, по слухам, были пожарные топоры», — рассказал Омельченко.

Газета.Ru со ссылкой на одну из версий следствия пишет, что телефоны и доступ к мобильной связи осужденным могли дать другие арестованные, у которых уже ранее был налажен контакт в СИЗО.

Машина, «зеленый коридор» и возможность улететь из страны

Телеграм-канал Shot писал, что вооруженные заточками и ножами захватчики пытались проникнуть к хранилищу, где находится боевое оружие сотрудников. В ходе переговоров они якобы требовали машину, «зеленый коридор» и возможность улететь из страны.

В переговорах с осужденными в том числе участвовал имам Духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммед Бикмаев, утверждает Shot. По данным канала, он якобы просил захватчиков сложить оружие и отпустить заложников. Телеграм-канал Baza опубликовал фото человека в белой одежде, стоящего перед тремя мужчинами, удерживающими сотрудника изолятора. Источник ростовского издания 161.RU заявил, что осужденные отказались слушать имама, после чего начался штурм СИЗО.

Сам Бикмаев в разговоре с корреспондентом RTVI Денисом Волиным опроверг свое участие в переговорах. «Я к этому делу никакого отношения не имею», — сказал он. Имам добавил, что не знает человека, фото которого обнародовала Baza.

Пресс-служба УФСИН по Ростовской области сообщила, что участники захвата заложников были убиты. Shot отмечал, что трое из них оставались в сознании, но умерли до приезда скорой. Освобожденные сотрудники не пострадали. По предварительным данным, один из заложников получил легкое ножевое ранение, пишет Baza. Его жизни ничего не угрожает.

Shot со ссылкой на источник указывал, что телефоны террористов и все их личные вещи изъяты с места происшествия. По данным канала, следствию предстоит узнать, с кем захватчики наладили канал связи и кто мог помогать им в изоляторе.

Тела захвативших заложников в ростовском СИЗО не выдадут родственникам, а место их захоронения останется в тайне, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.

Проверка и обыски в СИЗО

После инцидента ФСИН проведет проверку в отношении СИЗО и его сотрудников. По данным Shot, их допросят и проверят на связь с захватчиками. В изоляторе проходят обыски, у заключенных ищут запрещенные предметы, сообщили РИА Новости и RT со ссылкой на правоохранительные органы.

Daily Storm пишет, что ранее ростовское СИЗО уже сталкивалось с нарушениями. По данным издания, периодически в изолятор пытались проносить контрабанду. По одному из таких случаев задержали сотрудника тюрьмы, отмечает Daily Storm. В июне 2024 года его приговорили к трем годам условно за превышение должностных полномочий. По данным следствия, фигурант дела попытался пронести в тюрьму два мобильных телефона одному из арестованных, однако это заметили оперативные сотрудники СИЗО-1.

Еще один случай в ростовском СИЗО произошел в апреле. Daily Storm писало, что одному из обвиняемых пришла посылка предположительно с наркотиками. Запрещенное вещество могло находиться в упаковке с ватными палочками. СМИ писали, что проводится проверка.

За несколько дней до захвата заложников УФСИН по Ростовской области опубликовало во «ВКонтакте» фоторепортаж из СИЗО-1. В материале сотрудников изолятора называют лучшими в регионе.

«Сотрудники службы охраны отвечают за изоляцию обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе. Они не позволяют им сбежать и никому извне не дают помочь им в этом», — говорится в тексте.

Отмечалось, что сотрудники «неукоснительно соблюдают правила обращения» с заключенными, и все действия фсиновцев «отлажены до автоматизма».

«Нас попросили не уходить, остаться работать»

Правозащитница Ева Меркачева пишет, что ростовское СИЗО-1 было переполнено. По ее словам, там больше 300 «лишних» заключенных. «В СИЗО, к слову, находятся и несовершеннолетние — около 40 человек. А еще там женщины. И содержать их вместе с террористами — крайне опасно», — отметила она в телеграм-канале.

О том, что СИЗО было переполнено, заявил Shot и председатель ОНК Игорь Омельченко. По его словам, в камерах не хватало места, был серьезный дефицит сотрудников. Кроме того, в изолятор якобы регулярно пытаются пронести подозрительные передачи — в одежде, каблуках и продуктах, добавил он.

Представитель СИЗО в разговоре с 161.ru подтвердил нехватку сотрудников.

«Нас два человека должны были […] уйти. Если бы мы ушли, то вообще некого было бы на посты ставить. И нас попросили не уходить, остаться работать», — рассказал он.

По мнению председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону — «результат отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН, вследствие которых возникают вот такие тюремные джамааты».

По его словам, акция была спланирована тщательно и заранее. Депутат также выразил недоумение по поводу того, что у осужденных в СИЗО были мобильные телефоны.

«Неужели для того, чтобы террористов охраняли как особо опасных преступников, нужно, чтоб от их рук обязательно погибли люди? Сотрудники УФСИН сейчас буквально дают несостоявшимся в прошлый раз террористам второй шанс», — заявил депутат.

* запрещенная в России террористическая организация