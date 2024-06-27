Участники теракта в Дагестане входили в «спящую ячейку» террористов, рассказал «Ленте.ру» на условиях анонимности сотрудник дагестанской полиции.

Собеседник издания рассказал, что на протяжении последних четырех лет террористические «ячейки» никак не проявляли себя в Дагестане. В связи с этим, по словам полицейского, произошедший теракт стал неожиданностью для местных правоохранительных органов.

Одной из основных проблем полицейский в разговоре с «Лентой.ру» назвал участие в «ячейке» людей, которые ранее не привлекались к ответственности.

«Возможно, эти «спящие» получили задание от кураторов — и решили навести шум.Впрочем, не исключено, что их могли завербовать и где-то за границей. Говорят, что один из сыновей теперь уже бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, участвовавший в теракте, два года жил в Турции — может, там его и завербовали», — сказал собеседник.

Полицейский подчеркнул, что убитые в Махачкале и Дербенте террористы были обеспеченными людьми — у одного из них был бизнес в Избербаше, другой участник вооруженного нападения принимал участие в парламентских выборах, еще один нападавший был успешным спортсменом.

Другой дагестанский полицейский рассказал «Ленте.ру», что в апреле в Нальчике были убиты двое боевиков, которые состояли в международной террористической организации и планировали теракты и диверсии на территории Кабардино-Балкарии. По словам собеседника, их подельник рассказал, что в этой организации числятся более ста «подготовленных людей».

О намерении выявлять в Дагестане спящие ячейки боевиков после теракта заявил глава региона Сергей Меликов. По его словам, вооруженные нападение в республике готовились в том числе из-за рубежа.

Теракт в Дагестане произошел 23 июня. Вооруженные боевики напали на сотрудников полиции, а затем обстреляли синагоги и православные церкви в двух дагестанских городах — Дербенте и Махачкале. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала рядом с Махачкалой — там обстреляли полицейский автомобиль, в результате чего был ранен полицейский.

В результате теракта в Дагестане погиб 21 человек, из них 16 — сотрудники правоохранительных органов. Еще 46 человек пострадали. В результате контртеррористической операции были убиты шесть боевиков.