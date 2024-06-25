Все дагестанские чиновники на руководящих должностях подвергнутся тщательной проверке после нападения боевиков на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов, выступая 25 июня на заседании Народного собрания республики.

По словам Меликова, планируется поднять все личные дела местных руководителей различных звеньев и в несколько этапов проверить их на предмет наличия связей с потенциальными террористами.

Глава региона заявил о необходимости выяснить, нет ли в Дагестане чиновников и депутатов, «не отличающих семейных традиций и династий от клановости» и «искусственно создающих эту клановую систему», за которую республику «долгие годы критикуют». Необходимо оценить, насколько эффективно работает тот, кто представляет определенную династию, отметил Меликов.

«Уж извините, если кто-то будет считать это нарушением депутатской этики, я всю ответственность за это нарушение беру на себя», — пообещал он.

Глава Дагестана напомнил, что среди участников недавних нападений были родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

«Как глава района мог руководить муниципалитетом, если не смог дать воспитания своим детям? Посмотрите состав участников этой группы. Все обеспеченные, все имеющие хорошие перспективы (в спорте, в бизнесе, на хороших должностях)», — возмутился Меликов.

В нападениях на церкви и синагоги участвовали дети Омарова — Осман и Адиль, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев, писали ТАСС и Baza.

Омаров был уволен с занимаемой должности 24 июня и допрошен сотрудниками ФСБ, в беседе с которыми назвал своих сыновей «ваххабитами» и признался, что знал об их радикальных взглядах, но сам такие воззрения не разделяет.

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Омарова задержали по уголовной статье о мелком хулиганстве, передают «РИА Новости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Собеседник «Ъ» уточнил, что сейчас следствие рассматривает вопрос о предъявлении бывшему главе района обвинения в пособничестве терроризму.

В разговоре с Инфо24 председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что дети Омарова вызывали подозрения задолго до терактов. «Помимо его сыновей, в теракте замешаны родной племянник жены главы района и сын двоюродной сестры супруги Омарова», — рассказал общественник.

«Может, у нас есть еще главы районов, где орудуют спящие ячейки бандформирований?» — обратился Меликов к депутатам Народного собрания Дагестана.

Он также выступил против ношения никаба в регионе, объяснив свое мнение тем, что эта «несвойственная для кавказских народов» одежда «дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы».

Заявление Меликова по поводу никаба, очевидно, связано с тем, что с помощью этого элемента одежды пытался скрыться один из участников нападения. Ранее аналогичные аргументы в пользу запрета никаба приводили депутаты Госдумы.

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16 сотрудников дагестанской полиции и росгвардейца, которые погибли «при исполнении служебного долга» в ходе террористических актов в Махачкале и Дербенте, Меликов пообещал представить к орденам Мужества.

Такую же награду посмертно получит убитый в ходе нападения 66-летний настоятель дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы — отец Николай Котельников, который «ценой собственной жизни спас тех, кто находился внутри церкви», и был зарезан боевиками.

Осведомленный о ходе расследования источник заявил журналистам, что священник был одной из запланированных целей террористов. Знакомый самого отца Николая сообщил, что настоятелю храма поступали угрозы.