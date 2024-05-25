Глава СПЧ Валерий Фадеев недавно заявил, что в России необходимо запретить ношение никаба. В Госдумы предложили обсудить этот вопрос «за закрытыми дверями». Оказалось, что законопроект уже разработан, и его автор — депутат ГД Михаил Матвеев — сообщил, что минимальный штраф за «спрятанное лицо» составит 10 тыс. рублей. Тема вызвала ажиотаж среди военкоров, журналистов и авторов провоенных каналов. Что они пишут — в материале RTVI.

Сам Матвеев подчеркнул, что слово «никаб» в законопроекте фигурировать не будет. «В нем будет мотивация не религиозная, а исключительно через вопросы безопасности и идентификации личности», — рассказал депутат Госдумы. Он призвал «не втягивать себя в рассуждения о религиозной одежде, традиционна она или нет».

По словам автора законопроекта, при высоких рисках террористических угроз надо запрещать «любые предметы, скрывающие лицо в общественных местах, кроме медицинских масок и спецодежды при исполнении», — «никаб это, тыква или маска Гая Фокса».

Телеграм-канал «Рыбарь», созданный экс-сотрудником пресс-службы Минобороны России Михаилом Звинчуком:

«Что такое никаб? Это просто одежда. Ничего более. Традиционная для некоторых мусульман. Каждой одежде предназначено свое место и время. Вы же не пойдете в шортах в мечеть или в спортивной одежде в театр? В большинстве стран, в том числе и в России, никаб плотно ассоциируется с радикальными экстремистами».

Телеграм-канал «Два майора»

«Суть не в вероисповедании или национальности. Суть в банальном соблюдении простого правила своего устава и чужого монастыря. Но одними призывами в Telegram дело с места не сдвинется. Чтобы ценности оставались прежними, их нужно защищать»

Военкор Дмитрий Стешин:

«Диалог об уместности ношения никабов на территории РФ должен выглядеть так: “Нет, у нас так не принято”. Никаких объяснений, богословских дискуссий, ссылок на Пророка (Мир ему!) и так далее. Ответ должен быть один: “Нет. У нас так не принято”. Почему? Потому»

Ведущий радио «КП» и ВГТРК Сергей Мардан:

«Модель подобного рода “дискуссий” очень простая: у нас так не принято, и точка. Всё. Разговор окончен. <…> Кому не нравится — с тем проводит воспитательную беседу офицер ФСБ»

Военный журналист Роман Сапоньков:

«Вся дискуссия должна сводиться к “У нас так не принято”»

Военкор Евгений Поддубный:

«Никабы в России появились под влиянием проповедников из стран Залива, а так же под влиянием людей, которые учились в заведениях ваххабитского толка. Но для России мода на никабы — это влияние деревенской культуры стран Залива на традиционное восприятие ислама в нашей стране. В общем процесс, который прошли мусульмане Каира, Дамаска или Бейрута. Ну и, например, Кабула. В 60-х годах на улицах афганской столицы трудно было найти женщину в бурке»

Военкор Александр Коц:

«Никаб, в отличие от хиджаба, ничего традиционного в себе не несет. Может быть, поэтому его запретили и во многих странах с мусульманским большинством (Тунис, Таджикистан, Узбекистан), и в просвещенной Европе (Бельгия, Франция, Швейцария, Дания)»

Журналист Андрей Медведев:

«Штука в том, что государство в данном случае вообще ничего не должно доказывать. Россия просто копирует юридическую практику мусульманских государств. Как Центральной Азии, так и Ближнего Востока»

Телеграм-канал «Старше Эдды»:

«Никогда татарки <…> не носили никабы. Ни мои бабушки и прабабушки, ни их сестры. Никогда. Никогда горянки на Северном Кавказе не носили никабы. Российские мусульмане традиционно относились к женщинам с уважением, а женщины вели себя с достоинством. Прабабушка моя, Рахима, даже в советские годы пять раз в день намаз читала, в мечеть ходила. Носила белый татарский платок. Попробовал бы кто замотать её в никаб! Она просто не поняла бы, какое это отношение имеет к её вере»

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны»:

«Тема запрета никабов вызвала жаркие споры, хотя они запрещены во множестве мусульманских стран. <…> Российские мусульмане в целом спокойно комментируют новость. “Потому что паранджа и никаб необязателен (лицо необязательно закрывать) простые платки норм”, — пишет наш читатель-мусульманин. “Покрытую голову и закрытые плечи — запретить никто не может, это право любой женщины, да и мужчины, независимо от вероисповедания”, — комментирует другая мусульманка»