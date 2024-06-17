Лидеры стран ЕС планируют на частном ужине 17 июня утвердить переизбрание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных дипломатов и чиновников.

По сообщению издания, страны ЕС предпочитают не идти на перемены в условиях военных действий на Украине, напряженности в отношениях с Китаем и политической неопределенности в ключевых странах.

«Никто не обсуждает какой-либо другой исход», — сказал FT высокопоставленный дипломат ЕС, имя которого не приводится.

Урсуле фон дер Ляйен необходимо также получить большинство в недавно избранном Европейском парламенте, однако ее сторонники уверены в успехе, учитывая победу на выборах в Европарламент ее правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), отмечает FT.

Частный ужин, который пройдет в понедельник вечером в Брюсселе, станет «прелюдией» к официальному саммиту, который пройдет 27-28 июня и на котором должно быть достигнуто окончательное соглашение.

Участники мероприятия обсудят также кандидатуры на пост председателя Европейского совета и должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (главы дипломатии Евросоюза).

По словам источников FT, фаворитом на пост председателя Евросовета является бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, а главой дипломатии ЕС может стать премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Сейчас главой Евросовета является бельгиец Шарль Мишель, а внешнеполитическое ведомство ЕС возглавляет испанский политик Жозеп Боррель.

Урсула фон дер Ляйен занимает должность председателя Еврокомиссии с 1 декабря 2019 года. Прежде чем стать первой женщиной на посту главы ЕК, фон дер Ляйен была в ФРГ министром по делам семьи, министром труда и социальных вопросов, а также возглавляла Минобороны Германии.