Бывшего начальника Департамента административной работы Минсельхоза Олега Донских, который 12 лет находился в розыске по делу о хищении более 2 млрд рублей, задержали в Истринском районе Подмосковья, говорится в официальном телеграм-канале МВД России. Сам Донских во время допроса заявил, что не знает, за что его разыскивают.

На видео ФСБ мужчина выходит из здания, подходит к автомобилю, где его и задерживают трое оперативников. Донских рассказал, что 1968 года рождения, знает о своем нахождении в федеральном розыске, но не в курсе, за какие преступления. Также он сообщил, что проживает в Московской области с 2008 года.

По версии следствия, в 2007 и 2008 годах Донских вместе с сообщниками через подконтрольные им юридические лица якобы похитили кредиты, выданные АО «Россельхозбанк» и присвоили средства, полученные от «Росагролизинг» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Ущерб от их действий составил более 2 млрд рублей, указано в сообщении МВД.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, с задержанными проводятся следственные действия, «направленные на закрепление доказательной базы, установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников».

Предполагаемые соучастники Донских — бывшие руководители ООО «Межрегионторг+» Сергее Бурдовском и ООО «Липецкагротехсервис» Игоре Коняхине — были задержаны в 2012 году. . В 2017 году Правобережный районный суд Липецка признал их виновными в хищении средств через подконтрольные фирмы и невозврате кредитов. Они были осуждены на 9 лет и 11,5 года колонии.

Что известно о Донских

Олег Донских родился в 1968 году в Липецкой области и окончил экономический факультет Воронежского государственного аграрного университета по специальности «преподаватель истории». В 1991 году начал работу в бизнесе: был специалистом по реализации продукции в советско-шведско-бразильском СП «Прогресс», а затем занимал должность заместителя технического директора АО «Сенцовоагропромснаб».

До 2008 года возглавлял совет директоров компании «Липецкагроснабсервис», а затем перешел на должность руководителя региональным обособленным подразделением «Росагролизинга» по ЦФО. В апреле 2009 года был назначен начальником управления сельского хозяйства администрации Липецкой области, а через несколько месяцев занял пост директора департамента административной работы и внешних связей Минсельхоза.

В феврале 2012 года Донских взял внеплановый отпуск и уехал за границу. Оттуда направил в Минсельхоз России заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию. В апреле того же года он был объявлен в федеральный розыск по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

За последний год работы в Минсельхозе Донских успел приобрести полгектара земли и дом, выяснила «Лента.ру», изучив декларации. Согласно документам, за последний год чиновник также задекларировал около 1,5 млн рублей, а его супруга — чуть более 65 тысяч.

Кроме того, в декларации указано, что семья также владела домами, гаражами, квартирами, участками под строительство