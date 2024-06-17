Автоградбанк лишился лицензии на осуществление банковских операций, такое решение принял ЦБ, сообщает пресс-служба регулятора. По величине активов организация занимала 218 место в банковской системе России.

В Центробанке пояснили, что Автоградбанк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, по данным ЦБ, кредитная организация «допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«На протяжении длительного периода времени деятельность АО «Автоградбанк» характеризовалась неэффективностью бизнес-модели, сокращением и ухудшением качества активов, что наряду со значительными стимулирующими выплатами топ-менеджменту кредитной организации приводило к регулярным убыткам и снижению размера собственных средств. При этом формальное соблюдение требований к достаточности капитала зачастую обеспечивалось за счет схемных операций (сделок)», — пояснили в регуляторе.

В Центробанке добавили, что данные о незаконных операциях банка будет направлены в правоохранительные органы.

«Автоградбанк» — участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов вернут вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Регистрацию ЦБ банк получил в 1991 году, его центральный офис расположен в Набережных Челнах (Татарстан). Всего у «Автоградбанка» 14 отделений, в том числе в Москве, Казани, Рязани, Волгограде и Грозном.