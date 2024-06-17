Одномоторный гидроплан при взлете потерпел крушение на озере Имандра в Мурманской области, передает пресс-служба МЧС России.

«В районе населенного пункта Тик-Губа на озере Имандра при взлете потерпел крушение одномоторный гидроплан. «Орион-11» находится на глубине 4-5 метров», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, тело пилота извлечено из воды. Его искали 19 спасателей.

«Гидроплан производил несанкционированный вылет с нарушениями правил полета и подготовки к ним», — добавили в ведомстве.

Летная эксплуатация гидропаланов имеет особенности в навыках пилотирования, выполнения взлета и посадки на воду, руления по водной поверхности, а также требует необходимой квалификации летчика. Такие самолеты выделены в отдельную категорию пилотского свидетельства

11 июня самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34 разбился в горах Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета. По данным Минобороны, оба пилота погибли.