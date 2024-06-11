В ведомстве также отметили, что предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность, на место падения вылетела комиссия ВКС.

В оперативных службах республики сообщили ТАСС, что на борту находились два пилота.

Ранее телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщал, что неизвестный летательный аппарат около полуночи ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау.