Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34 разбился в горах Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, экипаж погиб
«В Республике Северная Осетия — Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», — говорится в сообщении Минобороны (цитата по ТАСС).
В ведомстве также отметили, что предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность, на место падения вылетела комиссия ВКС.
В оперативных службах республики сообщили ТАСС, что на борту находились два пилота.
Ранее телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщал, что неизвестный летательный аппарат около полуночи ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150—600 км от линии боевого соприкосновения в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы. Самолет также способен поражать воздушные цели днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.
12 мая 2023 года Су-34 потерпел крушение в Брянской области недалеко от украинской границы. 12 сентября Минобороны сообщало, что самолет Су-24 потерпел крушение при выполнении учебного-тренировочного полета в Волгоградской области.
20 сентября в Воронежской области потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34, два члена экипажа катапультировались.
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